Boleto educativo en Ciudad: el PRO y el peronismo acordaron dictamen para incluir a universitarios

El proyecto dictaminado, que toma como base las iniciativas presentadas por las exlegisladoras Lucía Cámpora (UP) y Alejandrina Barry (FIT), modifica el artículo 1 de la ley vigente para incluir a quienes también estén cursando estudios terciarios y universitarios en instituciones educativas de la Ciudad , sean de gestión estatal, gestión social o privada con subsidio estatal del 100%.

La iniciativa no impone límite de edad para obtener el beneficio, sino que establece como requisito ser estudiante de alguno de los niveles educativos mencionados. También requiere que el alumno sea residente de la Ciudad y establece un máximo de ingresos de hasta $1.500.000. Desde el oficialismo señalan que es para promover la equidad y llegar a quienes más lo necesitan.

Además, se ampliará la cantidad de viajes a utilizar, de los 50 mensuales que rigen hoy a un total de 96, de lunes a sábados y hasta 4 por día. Esta medida regirá no solo para los nuevos beneficiarios sino también para los niveles de educación obligatoria.

La legisladora mandato cumplido de UP, Lucia Cámpora, fue invitada a hablar en el cierre del debate en la Comisión conjunta de Educación y Presupuesto: “Quiero felicitar a los compañeros y compañeras del movimiento estudiantil y la comunidad educativa por estar logrando un dictamen que le logre arrancar un derecho a este gobierno de la Ciudad”.

“Cuántas veces hemos presentado proyectos. La lucha de quienes nos precedieron tuvo sentido. Felicitaciones a cada uno y una”, dijo y luego le envió un mensaje al resto de los legisladores: “La Ciudad tiene que convertir este proyecto en ley. Es el territorio con la universidad más grande de Sudamérica y no tiene boleto universitario. Es una vergüenza. Ojalá que sea ley”.

A continuación, Barry, impulsora de otro de los proyectos junto a estudiantes y docentes, aprovechó la ocasión para recordar que el Boleto Universitario es un “reclamo histórico que costó la desaparición de jóvenes durante la última dictadura, en la represión que pasó a la historia como la Noche de los Lápices”. La hija de Susana Mata y Juan Alejandro Barry, ambos desaparecidos, nació en el penal de Olmos mientras su madre se encontraba detenida ilegalmente.

boleto educativo universitario ciudad.jpg

Reclamos de Unión por la Patria

El debate en comisión contó con la presencia de representantes de instituciones de la Educación, alumnos y referentes de centros de estudiantes que trasladaron reclamos y puntos de vista sobre el tema, con una idea central organizadora: el boleto “es impostergable” y no debe dejar afuera a ningún estudiante universitario. Para graficar el impacto que tiene en los estudiantes universitarios que utilizan colectivo y tren para ir y volver desde sus domicilios a pasó de gastar $4.000 por mes a desembolsar más de $33.000 en octubre, por el aumento de tarifas y la reducción de subsidios al transporte.

Una de las últimas discusiones planteadas por el bloque peronista es que se amplíe el alcance del beneficio a quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, se encontró con una fuerte resistencia del arco oficialista y del radicalismo, que priorizaron a quienes cuentan con residencia en la Ciudad.

Según cálculos de la bancada peronista, el proyecto actual apunta a un universo de 106.773 personas, si se anotaran todos los que podrían hacerlo, e implicaría un aumento del costo fiscal de 0,12% del Presupuesto porteño. Si se extendiera quienes integran la clase media “frágil” en el AMBA (con ingresos de al menos el nivel de la Canasta Total pero que no superan 1,25 veces la CT) abarcaría a 238.753 personas, con un costo de 0,21%. Y si se permitiese la inclusión a la clase media llegaría a 268.945 estudiantes y el gasto sería de 0,29%.

“Si tenemos en cuenta que la Ciudad redujo el subsidio al transporte en 0,69%, estamos hablando de menos de la mitad de esa cifra. Es un gasto que se puede asumir. Por eso pedimos que se amplíe a 268.945 estudiantes”, para que no se genere una discriminación entre “estudiantes de primera y de segunda”, puntualizó la diputada porteña de UP, Delfina Velázquez.

La titular del bloque de la UCR, Manuela Thourte, celebró la firma del dictamen sin dejar de recalcar algunas falencias. “A nosotros nos hubiera gustado que sea menos restrictivo, pero nos alegra mucho que podamos finalmente después de años de luchas y reclamos, tener un boleto estudiantil para universitarios”, dijo.

Respecto a la discusión sobre el AMBA, la legisladora radical dejó clara su postura. “Entiendo el reclamo porque es una región que no tiene resueltas un montón de cuestiones por ser dos jurisdicciones distintas, entre ellas el transporte, pero si miramos la ley de Boleto Estudiantil de Provincia tampoco contempla a los que residen en Ciudad”, respondió a la propuesta de UP y recalcó: “Provincia se hace cargo de sus residentes y la Ciudad debe hacerse cargo de los suyos”.

Luego reveló una perlita de su época de estudiante para graficar la heterogeneidad del alumnado universitario, y marcar distancias con quienes proponen extender el alcance de los beneficios del Boleto sin contemplar criterios de ingresos. “Soy egresada de la UBA. A mis viejos no le sobraba la guita, pero no necesitaba el boleto. Conmigo cursaba la hija de Mauricio Macri, quien claramente tampoco lo necesitaba. Con este proyecto queremos tener un criterio para aquellos que lo necesitan. Por se hizo foco en hogares pobres, de clase media y de clase media frágil. Hay muchos estudiantes de universidades públicas y privadas con cuota cero que no lo necesitan. Es lógico ajustar los recursos del Estado a quienes lo necesitan”, dijo.

boleto estudiantil.jpg Prensa Ministerio de Transporte

Cambios al boleto educativo en Ciudad: beneficio para acompañantes y reclamo de docentes

El dictamen consensuado por la mayor parte de las fuerzas que integran el Parlamento porteño, con excepción de La Libertad Avanza, también propone incluir a los acompañantes de los estudiantes menores de 12 años entre los beneficiarios. Hoy los alumnos de los niveles pre universitarios no abonan tarifa, pero sí lo hacen quienes los acompañan. “Con estos cambios les estamos dando una tarifa al 55%”, destaco Thourte.

Durante el debate, la legisladora de UP, Claudia Neira, representante del bloque en la comisión de Presupuesto y Hacienda, reclamó una mayor cobertura para los acompañantes. Según propuso, debería alcanzar al 100% de la tarifa. De todas maneras, celebró la firma del dictamen. "Un gran avance el dictamen para extender el boleto educativo en la Ciudad! Ahora, a seguir trabajando para que este derecho llegue a todos los que lo necesitan para garantizar el acceso a la educación", expresó.

Durante el debate en comisión también se reclamó al oficialismo que se incluya en el proyecto a los docentes y no docentes. Anahí Vera, profesora de Centro Educativo de nivel secundario 9, el sistema porteño destinados a personas que quieren retomar o iniciar los estudios secundarios. “Para que realmente sea un boleto educativo tiene que contemplar a los docentes. Les solicitamos que tengan en cuenta este reclamo que venimos realizando hace varios años”, pidió. Desde UP y la izquierda insistieron en que se incluya a los trabajadores en la ampliación, pero el oficialismo y los aliados no acompañaron el reclamo.

El dictamen final que se tratará en el recinto no contó con el apoyo del bloque libertario que conduce Pilar Ramírez. “Hay un montón de inconsistencias para ajustar dentro de lo que está presentado. No se sabe cuál es el universo de estudiantes que lo van a usar. A eso hay que sumarle a los padres que los acompañan, cosa que es lógica. No terminamos de conocer el número total”, advirtieron desde LLA a este medio.

Respecto al aumento de boletos gratuitos por mes, en el ala libertaria se quejaron que no se determina un mecanismo de control para garantizar que su uso sea exclusivamente para fines educativos. “No tiene una fecha de corte ni manera de segmentarlo, por lo que se podrían usar para cualquier otra cosa”, cuestionaron.

Debido al importante apoyo que recibió la iniciativa a lo largo de las discusiones en comisión, y con un dictamen firmado por todos los bloques menos La Libertad Avanza, se descuenta que la iniciativa sea aprobada durante la próxima sesión de la Legislatura, el 12 de diciembre, cuando también se traten proyectos como el Presupuesto 2025, Ficha Limpia y Código Urbanístico.