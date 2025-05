Búnker de Leandro Santoro: del clima de fiesta al silencio y al llamado a "no bajar las banderas"

No hubo fiesta. Tampoco estuvo presente el calor ni el color de la militancia que caracteriza al Partido Justicialista (PJ). El espíritu del búnker de Es Ahora Buenos Aires fue un reflejo del resultado, una derrota poco esperada en las filas del armado porteño. El llamado a no bajar los brazos y a seguir la lucha que hizo Leandro Santoro, apenas encontró ecos en la calle, donde pequeños grupos de manifestantes se hicieron presentes durante la jornada, a la espera de una victoria que no fue. Pero no todo fue negro: el 27% cosechado por el bloque peronista le permitirá ampliar su esfera de influencia en la Legislatura, donde se reafirmará como la alternativa al "abandono" PRO y la "crueldad" libertaria.