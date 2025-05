En vivo resultados de las elecciones en CABA 2025

Live Blog Post

Martín Lousteau: “El PRO le dio mucho poder a Milei” y “no todo vale” frente al video falso de Macri

martin-lousteau-voto-elecciones-caba-18-05-25.jpg Martín Lousteau cuestionó al PRO por empoderar a Milei. C5N

Martín Lousteau se refirió al oficialismo y a sus aliados políticos por el rol que jugaron en el fortalecimiento del presidente Javier Milei. Sobre el video falso de Mauricio Macri, fue tajante: “Eso no vale nunca. No todo vale”. Además, cuestionó la actitud del PRO: “Si uno permite a alguien que gobierne por decreto, que denuncie a los periodistas, que agreda a colegas, que le pegue a los jubilados, que no nombre jueces en la Corte, y lo apoya, no puede ahora rasgarse las vestiduras”.

En ese sentido, Lousteau afirmó que “el PRO le dio mucho poder a Milei” y criticó a Macri por decir que Milei empoderó a otros: “Ahora dice que Milei le dio mucho poder a mucha gente, pero fueron ellos los que lo empoderaron desde el principio”. También destacó que le informaron sobre la baja participación en la jornada electoral y mostró su solidaridad con los afectados por las lluvias en la provincia de Buenos Aires: “Muchas personas lo están perdiendo todo. Es un momento muy difícil”.