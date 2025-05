La Libertad Avanza rompió la hegemonía del PRO en la Ciudad y los porteños revalidaron la gestión de Javier Milei

La victoria de LLA fue la primera novedad de la noche. La derrota del PRO fue la segunda sorpresa de la elección: es la primera vez que el partido fundado por Macri no consagra en un comicio local: hasta hoy, cosechaba una recha de invictos continuados desde el 2007.

Por el lado del peronismo, pese a no lograr conquistar la victoria, podrá ampliar el tamaño del bloque que conduce Claudia Neira. Hoy por hoy, el PJ porteño ostenta la primera minoría, algo que, no solo logrará sostener sino que, además, le sumará dos nuevos integrantes a la banca. En la elección renovaban 8 de los 18 curules del bloque.

La jornada estuvo marcada por la circulación ayer en redes sociales de un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) en el que un falso Mauricio Macri afirmaba que su candidata Lospennato no se presentaría en los comicios. El material circuló desde cuentas afines al oficialismo, como la de Daniel Parisini —conocido en redes como “Gordo Dan”—. También se identificaron otras cuentas, como @TommyShelby_30, @ElTrumpista y @MileiEmperador, entre las que compartieron el contenido en forma casi simultánea.

Esta mañana, Mauricio Macri convocó a una conferencia de prensa en la que apuntó contra LLA y en particular contra el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego", dijo y agregó: “Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de intento de fraude digital. No me digan ahora que son tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso del Gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos con Inteligencia Artificial".

El contenido fue retirado por orden judicial, tras comprobarse que se trataba de información falsa atribuida mediante el uso de inteligencia artificial. “A los del PRO se los ve muy de cristal", le respondió el presidente Javier Milei y calificó a Macri “es un llorón".