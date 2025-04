Caso $LIBRA: las excusas de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona para ausentarse de la interpelación de Diputados

Como la CN especifica que esa herramienta aplica a “ministros” (el reglamento de la Cámara de Diputados añade “secretarios de Estado”) es que Silva encontró un "vericueto" para no asistir. No así Caputo. Pero, su faltazo no sorprendió a nadie de la oposición. Desde que Milei asumió como Presidente, el economista jamás pisó el Congreso. No dio explicaciones por el acuerdo con el FMI ni tampoco fue a defender el Presupuesto 2025 (que jamás se sancionó).