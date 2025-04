Caso $LIBRA: con una baja de último momento, empezó la interpelación de Guillermo Francos en Diputados

Arranque caliente

El debate arrancó caliente. El radical Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, pidió que se trate un voto de censura contra Francos, por la ausencia de los dos ministros que pegaron el faltazo a la sesión.

"Aparentemente, el señor Jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales. Me refiero a la obligación de comparecer que tienen los ministros y que está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional", espetó el formoseño.

Y agregó: "La petición concreta es que como primer punto del orden de labor se trate un voto de censura al señor Jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer inasistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad".

En los pasillos del Palacio, se los vio al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Ambas son figuras cercanas al asesor todoterreno del Presidente, Santiago Caputo.

Leídas las notas por las autoridades de la Cámara, en la que los funcionarios explicaron los motivos de su ausencia, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, propuso pasar a un cuarto intermedio para el martes 13 de mayo a las 14, a fin de que asistan los funcionarios "que no pudieron asistir".

La propuesta de UP, acompañada por el resto de los diputados impulsores de la sesión acompañaron la propuesta, lo que despertó el nerviosismo del oficialismo. Que, a los gritos intentó frenar la votación de esa moción y Menem, en vano, intentó hacer ingresar a Francos.

"Ya es una burla que sea ministro de Justicia ese señor", gritó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, quien cuestionó con dureza la nota en la que Cúneo Libarona, argumentando su ausencia aludiendo a "compromisos urgentes asumidos previamente". "Esa nota es una burla", remató el lilito.

"Acá nadie le faltó el respeto al Jefe de Gabinete. Queremos dilucidar qué hacer con los que pegaron el faltazo, los ministros Caputo y Cúneo Libarona. El pueblo quiere saber qué pasó. No se hagan más los distraídos. ¡Dígannos cuándo van a venir los chantas y encubridores! ¡La tomada de pelo es del gobierno al pueblo argentino!", planteó el jefe de la bancada Democracia para Siempre, Pablo Juliano, en medio del debate por el cuarto intermedio.

“Que arranque el jefe de gabinete, no incurran en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, el ministro de economía y el ministro de justicia, que pareciera ser que el ministro de economía le contagió ahora al ministro de justicia la alergia que le tiene al parlamento, ya que no ha venido a presentar presupuestos, ya que no ha venido a presentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora incumple un mandato o una obligación que ha surgido de esta cámara, pero no, presidente, por un capricho de una mayoría circunstancial, sino porque lo manda la Constitución Nacional y lo manda el reglamento de la Cámara”, planteó, a su turno, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Después de más de una hora de debate reglamentario, finalmente los diputados habilitaron a Francos a que ingrese al recinto, sin votar la moción para pasar al cuarto intermedio propuesto por Moreau. Esto fue dos horas más tarde de la cita. "Es una falta de respeto", dijo el ministro coordinador apenas se sentó en su silla.

Caso $LIBRA: funcionarios del gobierno de Javier Milei acudirán al Congreso

En aquel entonces, los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para siempre y el FIT acordaron convocar al recinto a Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; Luis Caputo, ministro de Economía, y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores.

Los dos últimos hicieron saber que no asistirían al recinto desde el primer momento. Todo esto pese a que, tal cual establece la Constitución Nacional, el Congreso “puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estimen convenientes”.

Como la CN especifica que esa herramienta aplica a “ministros” (el reglamento de la Cámara de Diputados añade “secretarios de Estado”) es que Silva encontró un "vericueto" para no asistir. No así Caputo. Pero, su faltazo no sorprendió a nadie de la oposición. Desde que Milei asumió como Presidente, el economista jamás pisó el Congreso. No dio explicaciones por el acuerdo con el FMI ni tampoco fue a defender el Presupuesto 2025 (que jamás se sancionó).

En tanto, Francos confirmó desde el primer momento que asistiría a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones en torno al tuit del Presidente el 14 de febrero, en el que difundió la criptomomeda que derivó en una estafa. Tal es así que días atrás, cuando fue a presentar su informe de gestión a la Cámara que conduce Martín Menem, obvió responder por escrito y en manera oral todas las consultas en torno al caso. Precisamente, fundamentó que asistiría a la interpelación.

(Nota al pie: de no asistir al recinto, los diputados se podrían haber amparado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que le da al Congreso la facultad de censurar al jefe de gabinete e incluso removerlo de su cargo. Ese instrumento no existe para el resto de los ministros y la Carta Magna tampoco prevé algún tipo de castigo para los ministros que no asistan a la interpelación).

Como fuere, los diputados también estaban confiados en que el ministro de Justicia asistiría al recinto este martes. Se enteraron de su faltazo en la tarde del lunes, a través de la prensa, que divulgó la noticia. “No sabemos nada, Menem y su entorno no hablan con nosotros”, dijo uno de los diputados que impulsa la sesión. Básicamente, los diputados de la oposición llegan al recinto con pocas certezas ante el silencio oficialista frente al tema que, desde el primer momento, intenta esquivar.

“No hacía falta que vaya. Con Francos es más que suficiente”, explicaron desde el entorno de Cúneo Libarona a este medio al ser consultados por su ausencia.

Así las cosas, los diputados se quedarán sin conocer las respuestas de Cúneo Libarona, pese a que Milei, en la única oportunidad a la que se refirió al tema $LIBRA, que fue durante la entrevista al conductor de TN Jonatan Viale (que pasó al recuerdo por la irrupción del asesor Santiago Caputo) había hecho alusión al ministro de Justicia.

En esa oportunidad, dijo –aunque después ese fragmentó fue quitado de la versión que se difundió en TN—que “Mariano Cúneo Libarona va a seguir todo este tema porque es el ministro de Justicia y entiende del tema”. En otras palabras, dio a entender que sería quien lo defendería en el caso que el propio Milei dijo que se involucró no como Presidente, sino a “título personal”.

Esta mañana, el propio Francos confirmó la baja, en diálogo con radio La Red. “Ante la interpelación del Congreso, llevo todas las explicaciones que ya el presidente dio. No hay mucho nuevo para aportar”, dijo el ministro coordinador. Y agregó: “Asistiré yo en representación de todo el Poder Ejecutivo. Los ministros de Economía y Justicia se ponen a disposición para responder por escrito, advirtiendo que no tiene ninguna vinculación con el tema en particular”.

La justificación de Cúneo Libarona

Apenas se puso en marcha la sesión, se conoció la nota que el ministro de Justicia le envió a Menem. En ella, fundamentó su faltazo de la siguiente manera:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que, en virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto el día 29 de abril de 2025.

En relación con las competencias de la cartera a mi cargo en las cuestiones vinculadas al criptoactivo $LIBRA, comunico que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada mediante Decreto N° 114/2025, ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la Justicia.

Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa Honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que se considere oportuna.

Vale aclarar que, cuando este medio consultó por la ausencia de Cúneo Libarona, desde su entorno jamás aludieron a "compromisos urgentes asumidos previamente". Se limitaron a decir que con la presencia de Francos era "más que suficiente".

La justificación de Caputo

En tanto, la nota enviada por el ministro de Economía reza lo siguiente:

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025 conforme lo ha requerido esa Honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente".

"Sin perjuicio de que el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esta Honorable Cámara e informar por escrito -si la urgencia lo amerita- en el marco de las competencias que me son propias o en lo que se considere oportuno".

Cómo será la interpelación

En la previa a la hora de la cita, los jefes de bloque se reunieron para delinear la dinámica de la sesión. Allí, los popes acordaron que Francos tendrá una hora para exponer, con la posibilidad de extenderse por media hora más. En tanto, los diputados "interpelantes" (cuyos nombres aun no trascendieron) tendrán el mismo período para elaborar preguntas.

Luego, será el turno de los bloques, que tendrán tiempo de acuerdo al número de integrantes. Según varios diputados que participaron de la reunión de Labor, el debate duraría unas 7 horas. Y no hay muchas expectativas, al menos por parte de algunos diputados, en torno a la información que podría aportar el ministro coordinador.

Por otro lado, Caputo y Libarona enviaron sus informes por escrito a las autoridades de la Cámara de Diputados.

Menem versus Menem

Martín Menem presidirá la sesión a la que fueron convocados tres ministros de su gobierno pero de los cuales dos faltarán. Todo esto pese a que su padre, un gran conocedor de la actividad legislativa, escribió en su libro Derecho procesal parlamentario que las interpelaciones son obligatorias.

eduardo menem.jpg Según Eduardo Menem, las interpelaciones son "obligatorias".

En concreto, lo planteó de la siguiente manera: “Esta atribución que tienen las Cámaras y que impone la concurrencia obligatoria de los ministros para responder a los requerimientos informativos de los legisladores es lo que comúnmente se conoce como interpelación”.

El dato es que la última interpelación que se vivió en el Congreso fue en el 1996. En aquel momento, fue el ministro de Economía Domingo Cavallo (funcionario del tío de Martín Menem) quien rindió cuentas ante el Poder Legislativo, por la reforma tributaria que llevaba adelante por aquel entonces.