Intendente del PRO exiliado habló tras el cierre de listas: "Es muy difícil acordar con alguien que no te quiere"

Petrecca fue uno de los dirigentes bonaerenses que competirá contra el PRO en los próximos comicios del 7 de septiembre, junto a Diego Reyes (Puan), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino). En ese sentido, entendió que rechazó con la alianza con La Libertad Avanza porque “ es muy difícil acordar con alguien que no te quiere”.

“Lamentablemente, nunca hemos sido bienvenidos a una ‘Libertad Avanza’ y hay valores que no podés traicionar. La libertad y el respeto, son esenciales, no pueden atropellarse. Es muy difícil planificar una ciudad, es muy difícil gobernar y hablar de políticas de largo plazo cuando desde ese lugar sabés que te votan en contra y que no podés formar equipos”, sintetizó.