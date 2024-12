Charlas de quincho: faltazo en el casamiento de Larreta, guerra de afiches y "Molapinto" en la recta final

Pese a que el Gobierno prometió un diciembre "muy tranquilo", las tensiones al interior del Ejecutivo no cesan . Mientras el triángulo de hierro se pelea por la conducción de la juventud libertaria, Javier Milei amenaza con romper el Mercosur si no puede acordar libremente con otros países. También hay lugar para el amor en esta época del año, como lo demostró el ex jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta , dando el "sí" el fin de semana. En el mientras tanto, los CEOs ya planifican el 2025 y eligen creer de cara al año próximo.

"Gran fórmula sería, ¿no? Desconocemos quienes pusieron los carteles, tal vez hay que investigar un poco el mundo del pochoclo, nos pareció simpático, es raro que alguien gaste dinero en este tipo de cuestiones", dijo el propio Adorni apuntando contra el publicista Enrique "Pepe" Albistur.

El "sí" de Rodríguez Larreta

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin celebraron su fiesta de casamiento rodeados de familiares, amigos de la pareja, políticos del PRO y de otros partidos y algunos famosos.

Entre los 350 invitados que se dieron cita en el hotel Sofitel de Los Cardales estuvieron la ex diputada Elisa Carrió; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y los diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot. También estuvieron los economistas Alfonso Prat Gay, Carlos Melconian y Hernán Lacunza, además del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Entre los famosos, se la vio a la productora Cris Morena.

No obstante, una ausencia llamó la atención. Luis Caputo, ministro de Economía, es muy amigo de Rodríguez Larreta, pero según trascendió decidió no mostrarse en la fiesta luego de la dura carta que publicó el dirigente denunciando la violencia verbal de Javier Milei."

Los invitados fueron ubicados en distintas mesas del Salón Le Dome, donde los esperaba el menú de la noche y arreglos con flores y brillos como centro de las mesas. También había una imagen con un consejo de los novios de limitar el uso del celular y disfrutar de la gran fiesta. "Conectate con la fiesta, gracias por limitar el uso del celular y no subir imágenes a las redes. En el sector de ingreso al salón hay un photobooth para que saques tus fotos", rezaba un cartel en cada mesa.

Para el carnaval carioca hubo cotillón de Racing. La pareja comparte el amor por el club campeón de la Copa Sudamericana y aprovechó para festejar el nuevo título. Un show del grupo musical Ráfaga terminó de coronar la noche de amor y celebración.

Unión Europea: sin acuerdo pero con paella

En el marco de los brindis de fin de año, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, abrió las puertas de su residencia en el barrio de Belgrano para celebrar el cierre de 2024 junto a su equipo de trabajo. El evento sirvió además para celebrar la reelección de la Comisión Europea, con su presidenta Ursula von der Leyen a la cabeza.

A días de la cumbre de líderes del Mercosur que se llevará a cabo el próximo viernes en Montevideo, en la embajada son optimistas de que finalmente se ratifique el acuerdo entre ambos bloques comerciales, pese a la advertencia del presidente Javier Milei de romper en caso de que no se aprueben tratados bilaterales de comercio.

Luego del ceviche y los pinchos de tortilla, Sánchez Rico dio la bienvenida a sus invitados y destacó la labor de su equipo. No hubo menciones al presidente argentino, quien en varias oportunidades a lo largo de su gestión comparó a los diplomáticos con parásitos.

Tras el saludo inicial, se dio paso al plato principal que consistía en una paella cuya cocción fue controlada estrictamente por el embajador. Pese a que el plato fue muy elogiado, el resultado final no lo convenció del todo. "Tiene que estar un poco más seca", se lo escuchó decir.

Faltando diez meses para terminar su mandato, el funcionario europeo ya se va despidiendo del país con cierta nostalgia y evalúa distintas locaciones para su futuro, aunque confesó a allegados que "en ningún lugar" se sentirá tan a gusto como en Argentina.

Las expectativas de los CEOs

El pisto 26 de la Lex Tower, sobre Avenida Corrientes, volvió a cobijar a hombres de negocios. Esta vez, en los enormes ventanales con vista 360 de la Ciudad posaron CEOs de empresas líderes del país, convocados por Ámbito para dar cierre al ciclo de Debate 2024.

Desde ya, hubo representantes de sectores que vieron rápido beneficios de la era Milei, como las mineras, firmas financieras o aquellas que venden viajes al exterior, otros que cierran el año con señales de recuperación, como las automotrices, y algunas que recibieron un mazazo, las ligadas al consumo masivo.

No obstante, hubo cierta coincidencia en remarcar el éxito del Gobierno en bajar la inflación, recuperar el crédito o mantener un equilibrio macroeconómico, ligado al equilibrio fiscal, valor del dólar y saneamiento de las cuentas. "No vemos que el gobierno vaya a mover el tipo de cambio en el año electoral, eso nos da una certeza para planificar el 2025", expresaba uno de los CEOs que llegó a Lex Tower.

“Arrancamos con la expectativa de si la inflación iba a poder ser contenida y qué iba a pasar con el déficit y hoy vemos niveles que empiezan a parecer un poco más estables y normales, lo que da una perspectiva bastante optimista a lo que se viene en 2025”, dijo Isela Costantini, de Grupo ST. “Estamos esperando que se consolide también la baja de tasas y podamos impulsar el crédito y las ventas de camiones y buses”, dijo por su parte Diego Marín, de Mercedes-Benz Compañía Financiera. Mientras que Pablo Sibilla, de Renault Argentina, definió al 2024 como “una montaña rusa”. “Tuvimos un primer semestre intensísimo, con una caída de mercado del 30%, un segundo trimestre en el que se desató una guerra de precios muy intensa porque las fábricas tenían mucho stock para sacarse de encima. Y a partir del inicio del segundo semestre empezó a haber señales de mejora, a repuntar el mercado”, observó.

Ambito Debate Cita de Ceos 05.jpg El piso 26 de Lex Tower cobijó a CEOs de diferentes rubros.

Rafael de Gamboa, de Fratelli Branca; y Ana Vainman, de AFARTE, también reflejaron la baja del primer semestre, y una lenta recuperación desde entonces. De Gamboa se refirió a la curiosidad del Fernet Branca, una compañía nacida en Italia pero con la curiosidad de que el 85% del volumen global de ventas llega desde Argentina. Además, en materia de fernet, tiene el 95 del market share. No obstante, expresó que “el consumo masivo sufrió bastante este año y bebidas alcohólicas fue una de las categorías que más sufrió por no ser de primera necesidad”, aunque admitió: “No fue una sorpresa. Esperábamos un cambio de ciclo porque veníamos de tres años muy buenos, entre 2021 y 2023, con récord históricos de venta". Mientras que Vainman, que representa a la entidad que nuclea a las electrónicas fueguinas, mencionó: “Los cambios en la macro, la suba del dólar y del impuesto PAIS, hicieron que hubiera muchos desfasajes y tuvimos una primera parte del año complicada en materia de consumo, con caídas de hasta el 60% según el producto”, sostuvo. Y graficó: “El recambio tuvo que esperar a una segunda parte del año donde empezó a mejorar con la reaparición del crédito y las cuotas sin interés de los bancos".

Jorge Strapasson, presidente de Henkel Argentina; Juan Pablo Trujillo, CEO de TecPlata; y Michael Meding, CEO de Los Azules y vicepresidente de McEwen Copper, también expresaron sus expectativas para 2025, al igual que Luciano Szuldman, CEO del grupo PWG; Joaquín Salgueiro, CEO de Organfur; y Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina

El CFO del año

Otro quincho destacado del mundo financiero fue el evento de premiación del CFO del año, organizado por la consultora BDO.

Manuel Trigas, Chief Financial Officer (CFO) de Newsan, fue el ganador del premio, en un evento repleto de ejecutivos que se mostraron en los corrillos optimistas de cara a 2025, y donde prima la visión en costos y productividad de cara al año próximo. "Lo importante es saber si habrá continuidad del modelo para acelerar inversiones", dijo entre cafés un hombre que lleva los números de una empresa del rubro de los laboratorios.

El jurado, conformado por referentes del ámbito empresarial y financiero, incluyó a Rodrigo Hermida (Thomson Reuters), Martín Galdeano (Ford Motor Company South America), Jackie Maubre (Criteria), Anna Cohen (Cohen), José Dapena (UCEMA), Dante Dell ´Elce (Litoral Gas SA), Gerardo Molinaro (DLS Archer), Isela Constantini (GST Grupo Financiero), Pablo Birbrayer (BEX), Fabián Kon (Galicia), Gustavo Manríquez (Banco Supervielle) y Miguel Carugati (Michael Page Argentina y Uruguay).

WhatsApp Image 2024-11-26 at 20.41.58.jpeg Manuel Trigas, de Newsan, fue galardonado como CFO del año.

La metodología de la evaluación fue desarrollada por UCEMA, basada en criterios como: gestión financiera y administrativa, innovación en entornos complejos, optimización de capital y financiamiento, y por último, liderazgo estratégico y transformacional.

Entre los presentes se destacó el diputado nacional Martín Tetaz, quien señaló: "Este va a ser recordado como el gobierno que consiguió el consenso de la estabilidad", sugirió el legislador y se mostró optimista respecto del 2025.

El premio fue entregado por Claudio Doller y Sergio Crivelli, socio director general de BDO en Argentina, y Antonio Marín, director de la UCEMA.

Optimismo de automotrices

Entre los brindis de fin de año se destacó el que se llevó a cabo en Martínez, frente al famoso shopping que se encuentra a metros de Panamericana, realizado por la automotriz Toyota. Con un catering que despertó admiración por los canapés de salmón ahumado y el copetín estrella de tortilla con pulpo español, los directivos de la marca japonesa realizaron un encuentro de camaradería con amigos de la casa donde realizaron una suerte de balance de lo que fue el año para la operación de la compañía en el país.

El CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, comandó una presentación en la que se mostró no solo optimista para 2025, sino también porque pese a que este año "de transición" terminará a la baja, en el orden de las 410 mil unidades, el sector venía de transitar un 2023 al que catalogó como "año crítico".

"Este 2024 debíamos transitar un camino de reordenamiento y de recuperación", dijo Salinas, para quien el problema de los pagos al exterior que dejó la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa era más que serio. "No se puede parar la operación, pero tuvimos que hacer un trabajo muy cercano con proveedores locales y también con los internacionales, que habían puesto un límite", señaló. El CEO de Toyota, que terminará 2024 como marca líder con más de un 20% de market share, mencionó que la solución adoptada en cuanto al BOPREAL y los plazos de pago "no era ideal pero podíamos dar información al exterior; se restableció la confianza", afirmó.

Por supuesto, la compañía japonesa no estuvo exenta de la fuerte caída del mercado en el primer trimestre y se mencionó el mes de mayo como el punto de inflexión. "El balance es positivo, vamos a cerrar con una producción por segundo año consecutivo de tres turnos, con 168 mil unidades producidas. Tuvimos problemas de logística global por la guerra de Ucrania, con una saturación de puertos asiáticos y una combinación de factores que llevó a que debamos recuperar horas los fines de semana", sostuvo Salinas. La producción del utilitario Hiace fue otro de los puntos que resaltó el ejecutivo.

WhatsApp Image 2024-11-26 at 20.34.08.jpeg Gustavo Salinas, CEO de Toyota Argentina, señaló que el 2024 "fue un año de transición".

Asimismo, antes de pasar a la mesa de fiambres y a las elogiadas mollejas al verdeo, Salinas confesó que espera que se pueda sostener la macro en 2025, con un mercado que supere el año próximo las 500 mil unidades patentadas. Más allá de compartir el rumbo trazado por el Gobierno de Milei, el CEO de Toyota no dejó de remarcar la "ineficiencia estructural", que no tiene que ver solo con el dólar caro que incide en la competitividad de la matriz exportadora. Hacia adentro, expresó que están reviendo todos los términos de la eficiencia, pero alertó sobre el llamado "costo argentino" ligado a impuestos, infraestructura, costos laborales y un largo etcétera. "Todavía no hacemos rutas, el resto sí", dijo entre risas ante una consulta sobre el mal estado de los caminos que llevan a los puertos.

Otro desafío que mencionó es el de los vehículos chinos. Estima que llegarán tarde o temprano al país, "más si tienen trabas en Estados Unidos con la llegada de Trump".

La Argentina de las M

Viernes al mediodía en Gardiner, en Costanera Norte. El restaurante cuya rutina top level transcurre a la sombra de los aviones que aterrizan en el Aeroparque tiene la mayoría de las mesas de dos ocupadas.

Pero no se trata de parejas de enamorados ni de turistas curiosos. Son duplas de hombres concentrados en hablar de negocios y de la economía nacional. Todos toman agua con o sin gas, y alguno se atreve a pedir una gaseosa. Nada de vino ni otras opciones con alcohol.

El plato que más circula en las bandejas de los mozos es la milanesa de ojo de bife. Una opción tamaño XXL que parece más grande todavía por el hueso curvo que sale del costado como un tomahawk. Escenografía pura, pero convincente. Los cultores del estilo fit van por una alternativa más saludable: piden la trucha patagónica con humita o la merluza negra con espárragos.

En una mesa baja del patio, un grupo de empresarios tecnológicos y expertos de ese sector conversa relajado mientras espera la llegada del postre y el café. Después de largo rato de analizar las alternativas de inversión en startups y fintechs en Argentina, concentran la charla en un fenómeno que se está dando en los Estados Unidos y que bautizaron “la Argentina de las M”. Según esa teoría, Argentina es reconocida en el mundo por personas y cosas cuyo nombre empieza con M: Maradona, Messi, Malbec.

“Lo increíble es que en Estados Unidos, donde hay gente que sigue preguntando en qué continente está la Argentina, hoy sumaron otro nombre a esa lista: Milei”, comentó uno de los empresarios argentinos que fijó domicilio en la tierra del Tío Sam.

La fama del nuevo presidente argentino, con su discurso ultraliberal y su peluca natural, está llegando a lugares donde nadie imaginaba, como algunas ciudades del centro y norte estadounidense. “En Houston, Texas, un estadounidense me dijo que le encantaría tener un político como Milei en su país. Y cuando le dije que tienen a Donald Trump, me respondió que no tenía nada que ver, que Trump de liberal no tiene nada”, explicó.

Otro de los comensales de esa mesa, que frecuenta la ciudad de Austin, también en Texas, destacó que el mes pasado, cuando se corrió allí el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, los medios de transporte de la ciudad estuvieron tuneados con la imagen de Franco Colapinto, otro argentino que está contribuyendo a la promoción del país en el exterior.

El único detalle que advirtieron fue que su apellido rompía la regla de la letra M. “Y bueno, tal vez lo podamos rebautizar como Molapinto”, sugirió uno de los técnicos mientras atacaba el volcán de chocolate.

El “Tano” quiere candidatos propios

En un quincho bolichero, realizado el martes por la noche en el complejo Creta de Costanera, se dieron cita de fin de año un nutrido grupo de abogados aglutinados en tres asociaciones civiles que disputan la política de nicho. “Abogados por Argentina”, “Encuentro de Abogados Independientes” y “Presencia y Acción” fueron los convocantes a un cocktail con DJ fijo en el que se sirvieron bruschettas, pinchos y cazuelas de lomo tiernizado al malbec con arroz pilaf. El centro de la escena se lo llevó Daniel “Tano” Angelici que se dio una vuelta para el discurso principal y partió raudo, antes de que se dieran los primeros pasos en la pista, hasta la madrugada.

“Estamos trabajando para que en dos años tengamos nuestros propios candidatos para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y para los de Nación”, dijo Angelici sin rodeos, frente a Carlos Más Vélez, del radicalismo que conduce Derecho en la UBA y prácticamente un socio que se enteraba de que no iban a precisar de sus servicios a futuro. El evento –significativo para el mundo abogadil que se preocupa de su organización política fue organizado por el influyente Juan Sebastián Destéfano, el ingresante al Consejo Nacho Biglieri y por Juan Pablo Godoy Vélez, un aliado que juega también por la lucha de poder en el Colegio Público de la Abogacía y fue consejero porteño.

TANO ANGELICI ABOGADOS POR ARGENTINA.jpeg Daniel “Tano” Angelici quiere candidatos propios. Ámbito

Entre los cocktails y el champagne que eran servidos desde las dos barras de tragos dispuestas, se cruzaban el Director de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires Daniel Burke; la diputada de Córdoba Alejandra Ferrero; el presidente de LLA de Mendoza, David Litvinchuck; y el presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Guillermo Zamora. Había consejeros de la magistratura de Neuquén y hasta el Director del Colegio de Abogados de la Ciudad, Ezequiel Cassagne, de apellido ilustre y de uno de los estudios más influyentes.

Con sorteos y una foto grupal, lo medular del evento fue lo que expresó Angelici. Se trató de un punto de partida en la búsqueda de una autonomía con la menor dosis de aliados circunstanciales y con “tanistas” de pura cepa para disputar las dos elecciones más importantes para el mundo de la abogacía que se cruza con la política: las sillas reservadas en los órganos de selección de jueces más importantes del país.

El gran acto que organiza Serenellini para festejar su gestión

Fiel al estilo austero del presidente Javier Milei, el 10 de diciembre no habrá ningún acto especial, “quizás un brindis con los ministros”, comentaron a Ámbito. En este marco, no pasó desapercibido el “masivo acto” que organiza el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini. A contramano del estilo oficial, prepara un gran evento para celebrar su primer año de gestión.

Con el pomposo título de “Comunicación directa de la gestión del Gobierno Nacional”, invitó a Milei, a los ministros y otros funcionarios a la cita se llevará a cabo en el Palacio Libertad el 12 de diciembre a las 13 horas. Para tal fin reservó el Salón Argentina con capacidad para 300 personas.

SERENELLINI.jpeg La invitación al acto que organiza Eduardo Serenellini. INVITACIÓN ACTO SERENELLINI

El secretario de Prensa (que curiosamente no tiene contacto con la prensa) realiza numerosos encuentros con empresarios, cámaras sectoriales, embajadas y, en general, con sectores “ávidos” por tender un puente con el presidente Milei.

La agenda de Serenellini con el mundo empresario y diplomático genera cierto malestar en diversas áreas ministeriales. “Es que se ofrece como un mediador entre los sectores y el Gobierno” se quejan y agregan que “no son temas de su área”.

Se dice que Serenellini hace alarde de su condición de “ministro”, de tener “acceso ilimitado a Milei” y asevera, en los encuentros empresarios, que “el presidente tiene muy en cuenta" todo lo que dice.

Sin embargo, Serenellini (que en la Casa Rosada se ganó el apodo "Serenito") se defiende argumentando que él sólo busca “difundir todo lo que hace el Gobierno”, tarea que está bajo la órbita de Santiago Caputo y Manuel Adorni.

“Nunca vi que el Gobierno tuviera un gerente de relaciones públicas, o mejor dicho lobbista”, comentan con ironía en Balcarce 50.

En estos días se decidió que Serenellini deje su oficina en el primer piso, que ahora pasará a ser parte de la vocería presidencial. Como antecedente, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, meses atrás procedió a retirar varios de los muebles que Serenellini se había hecho llevar a su despacho. Ahora le están buscando una oficina en el segundo piso de la Casa Rosada, tarea nada fácil dadas las aspiraciones del funcionario, que no se caracterizan por ser austeras.

Su área dispone de un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos y tiene asignado para pasajes y viáticos unos 243 millones. La erogación mayor corresponde a salarios con 3.500 millones.

Diálogos con Conan: contratos e inversiones

- Padre, ¿nos vamos de vacaciones este verano?

- No, Conan, nos quedamos en Olivos. Igual vos sos etéreo, podés ir a donde se te ocurra.

- ¡Amo Olivos, Padre!

- Ándate a la costa si querés, Conan.

- ¡Amo la costa, Padre!

- ¿Por qué hablás así? Me estás gastando, Conan… mirá qué bien. Mostrate, no tengas miedo, y vas a ver lo que es un Amo. Vení, dale, si sos tan macho.

- No se ponga así, Padre. Yo lo quiero de verdad. Las otras están con usted por contrato. Pero las tiene que controlar. Ya bastante quilombo le trajo la anterior. Y ahora esta…

- Es amor, Conan. Ella me entiende

- ¿Hasta cuándo tiene contrato, Padre?

- Diciembre de 2025, Conan.

- ¿Cláusula de renovación, Padre?

- Sí, ajustado por inflación.

- Córtele el contrato antes, Padre. Hágame caso una vez. Como hace con los estatales. Renovación cada tres meses.

- Nos queremos, Conan. Ella no es de ATE ni de UPCN. Y además el mundo nos elogia. Soy el milagro argentino. Soy el amo de este país. El mejor de la historia.

- Otra vez el Amo… pero no se coma los versos, Padre. Acá hay muchos que lo cuestionan.

- Mentes chiquitas, Conan. Los medios de Estados Unidos, Elon, empresarios de renombre, líderes mundiales. Todos nos elogian.

- Los que lo elogian no tienen invertido un peso en el país, Padre. Tiene que darse cuenta. Lo elogian porque es gratis.

- Ya van a invertir, Conan.

- Amo las inversiones, Padre.

- Otra vez, Conan…

- Perdón, Amo… digo, Padre.