La verdadera historia detrás del desencuentro entre Donald Trump y Javier Milei

De acuerdo a lo programado, el presidente estadounidense Donald Trump había llegado a Miami en el Air Force One y a las 4.56 PM se subía al Marine One (helicóptero presidencial), que en un corto vuelo debía llevarlo al Trump National Doral Golf Club , donde iba a almorzar y dar un discurso por el torneo de Golf LIV.

Ahí es cuando cambiaron las cosas, en lugar de seguir en el Marine One, a las 9.45 el Presidente usó el helicóptero para volver al aeropuerto de Miami y a las 9.59 subía nuevamente al Air Force One para volar a Palm Beach. El avión despegó a las 10.27 PM y aterrizó a las 10.40, arribando a Mar-a-Lago a las 10.52, casi una hora tarde. Trump se fue directamente a sus aposentos.

Si el presidente norteamericano llegó esta casi hora tarde al evento de la fundación Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, no es porque se le pinchara una goma, sino porque prefirió quedarse esos 45 minutos de más -le resultó más importante- en su Club de Golf.

Cuando supieron que Trump había preferido ir a dormir, la comitiva argentina partió hacia el Aeropuerto de Miami embarcando a las 0.39.