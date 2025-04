Dólar: gracias al "carry trade" se repatriaron u$s239 millones en febrero

Superávit de la cuenta financiera

Los datos del Balance Cambiario del BCRA de febrero muestran además que la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por u$s974 millones, debido a los superávits del Sector Financiero y del Sector Privado No Financiero por u$s2.181 millones y u$s1.179 millones, respectivamente, que fueron, parcialmente, compensados por los déficits de Otros Movimientos Netos por u$s1.577 millones y del Gobierno Nacional y el BCRA por u$s810 millones.

El superávit de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero (u$s1.179 millones) se compuso por los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por u$s1.296 millones, por la liquidación neta de préstamos financieros locales por u$s1.211 millones, por los ingresos netos de activos externos (FAE) por u$s239 millones, por los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales por u$s26 millones y por las ventas de títulos valores en moneda extranjera por u$s15 millones.

“Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los egresos netos de inversión extranjera directa por u$s1.050 millones, por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por u$s310 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s245 millones y por los egresos netos de inversiones de portafolio de no residentes por u$s3 millones”, explica el BCRA. Por otro lado, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron egresos netos (repatriaciones) a través del mercado de cambios por u$s1.050 millones.

Sector financiero

En cuanto al Sector Financiero, la cuenta financiera cambiaria arrojó un superávit de u$s2.181 millones, explicado principalmente por la caída por u$s1.959 millones de la tenencia de los activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC). A su vez, las entidades tuvieron ingresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y otros créditos por u$s267 millones, ingresos que fueron parcialmente compensados por la suscripción de forma neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s46 millones.

Así las entidades finalizaron febrero con un stock de PGC de u$s8.465 millones, lo que significó una caída del 19% respecto del cierre del mes anterior. Esta caída se debió a la disminución en la tenencia de divisas por u$s1.353 millones y de billetes por u$s606 millones. En cuanto a la tenencia de billetes en moneda extranjera, al cierre de mes totalizó u$s7.362 millones, stock que representó el 87% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Futuros de dólar

Con relación a la posición del sistema en el mercado de futuros de dólar, el conjunto de entidades cerró febrero con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s1.000 millones, profundizando su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s338 millones. Las entidades vendieron además u$s229 millones directamente a clientes “Forwards” y u$s110 millones en mercados institucionalizados. Las entidades nacionales y las entidades de capitales extranjeros elevaron su posición vendida respecto al mes pasado en u$s337 millones y u$s1 millón, cerrando febrero con posiciones vendidas netas de u$s448 millones y u$s552 millones, respectivamente.