Diego Masaragian es el nuevo secretario de Discapacidad de la Nación + Agregar ámbito en









Pablo Di Liscia, el secretario anterior, sufrió una siniestro vial mientras manejaba con su moto y sufrió varias fracturas en su cuerpo. Ante esta situación, desde el Ministerio de Salud decidieron actuar y consiguieron a su reemplazo, quien ya estaba vinculado al área.

Diego Masaragian, el nuevo secretario de nacional de discapacidad. Ministerio de Salud

Diego Masaragian es el nuevo secretario de Discapacidad de la Nación, según informó el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, durante la tarde de este martes. El anuncio ocurre semanas después del siniestro vial del anterior titular del área, Pablo Di Liscia, quien continúa internado sin fecha de alta. Según explicaron, la decisión se tomó para “profundizar las auditorías, optimizar los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones del área”.

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En este último tiempo, Masaragian se desempeñó como titular de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, tras ser designado en julio de 2025. A partir de ahora se desarrollará como titular en el área de discapacidad hasta nuevo aviso, sin fecha de caducidad.

Este nombramiento también irá de la mano con la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. En ese sentido, el Ministerio agregó: "La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad", afirmaron.

Pablo Di Liscia, el exsecretario nacional de discapacidad que sufrió un accidente en moto. Con la intención de designar a alguien con relación en el cargo, desde el Gobierno aseguraron que el nuevo secretario ya estuvo al frente de “la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo: los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS)”.

Además, Masaragian ya estuvo en un rol similar desde abril de 2024, hasta la asunción en su último cargo a mediados del año pasado. En este transcurso de tiempo, fue Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

En el comunicado oficial, el Ministerio de la Salud, informó: “Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, concluyeron. El accidente de Pablo Di Liscia que lo apartó del cargo Con varias fracturas en el cuerpo, tras su siniestro vial en moto, Pablo Di Liscia, el ahora exsecretario nacional de discapacidad, se mantiene en el Hospital Pirovano en observación y fuera de peligro. Pablo Di Liscia. De acuerdo con el parte del SAME, el incidente se produjo durante la madrugada del 29 de septiembre cuando la motocicleta chocó con un automóvil sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo. Luego que desde el hospital no confirmen una fecha para su regreso al cargo, el Ministerio decidió buscarle un reemplazo y todavía no hay una resolución para qué función ocupará en su vuelta a la actividad.