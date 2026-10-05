La Iglesia valoró la reunión con el Gobierno por discapacidad pero reclamó medidas concretas

Funcionarios del Ministerio de Salud recibieron a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para analizar las políticas destinadas al sector.

La Iglesia valoró la reunión con el Gobierno pero pidió más medidas por discapacidad. La reunión se realizó en el Ministerio de Salud, entre funcionarios del área y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La Iglesia valoró la reunión que mantuvo este lunes con funcionarios del Gobierno para abordar la situación de las personas con discapacidad , aunque advirtió que el encuentro debe traducirse en acciones concretas . María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ), confirmó que habrá una nueva reunión y pidió sumar más referentes al espacio de diálogo.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Salud y reunió a funcionarios de esa cartera con representantes de la CEA. La delegación eclesiástica llevó un documento con sus principales preocupaciones sobre el sector y planteó posibles caminos para resolver los problemas que afectan a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.

“Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’” , señaló Baya Casal después de la reunión.

La representante de la Iglesia explicó que el encuentro permitió abrir un canal de comunicación con el área de discapacidad y Salud: “Se abre un espacio de diálogo entre la CEA, el área de discapacidad, y Salud. Quedamos en una próxima reunión. Nos gustaría que hubiera más referentes, fue un planteo que se hizo. Es un camino que recién empieza”.

También detalló que durante la reunión se analizaron las inquietudes incluidas en el documento presentado por la Iglesia. “Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre eso, se plantearon posibles soluciones, caminos de rectificar o ratificar algunos actos. Fue la primera reunión, a la que fuimos invitados, se abre un espacio al que debemos apostar. Nos llevamos tareas para hacer, pasar en limpio algunos datos para poder entregar”, sostuvo.

El reclamo por las deudas del sector

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el cumplimiento de la normativa vigente. Baya Casal aseguró que existen incumplimientos de la ley de emergencia en discapacidad y sostuvo que el propio Gobierno reconoce esa situación.

“Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales, el Gobierno los acepta. Es una ley que no se cumple en su totalidad. Lo que se debe comprometer a pagar el Gobierno son compensaciones, actualizaciones del 2023 al 2025, esa sería la deuda actual”, afirmó.

La reunión se realizó en el Ministerio de Salud, entre funcionarios del área y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La reunión previo a la visita de León XIV

El encuentro se produjo a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina. El pontífice tiene previsto recorrer en noviembre el Cottolengo Don Orione, un centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.

Baya Casal definió esa visita como “un gesto concreto donde la sociedad debe mirar y prestar atención” y consideró que puede generar mayor atención sobre la situación del sector. De todos modos, aclaró que el viaje del Papa no fue un tema puntual de la reunión con los funcionarios.

Desde la CEA señalaron que la participación en el encuentro se produjo “a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.

Por el Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y otros funcionarios del área. La Iglesia estuvo representada por el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La Mesa de Discapacidad fue creada recientemente por la CEA y reúne a representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. Según la Iglesia, su objetivo es “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”.

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno

El diálogo entre la Iglesia y el Ejecutivo ocurre mientras el Congreso debate una nueva legislación para el sector. El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría en Diputados para reemplazar la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, por un esquema permanente. La iniciativa reunió 42 firmas, mientras que el dictamen opositor obtuvo 36 y propone extender la emergencia.

El proyecto oficial se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. Entre sus objetivos figuran garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, mantener las pensiones no contributivas y establecer un sistema de actualización de aranceles. También contempla beneficios impositivos para empleadores que incorporen a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.