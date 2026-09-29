El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente de moto y está internado + Agregar ámbito en









Pablo Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. El funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un grave accidente y está internado.

A pocos días de su oficialización como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia sufrió un accidente en moto este martes y permanece internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano.

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De acuerdo con el parte del SAME, el incidente se produjo a la madrugada cuando la motocicleta chocó con un automóvil sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del choque llevaba casco, un elemento que evitó consecuencias de mayor gravedad. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria, principalmente por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Según la actualización informada por el Hospital Pirovano, el funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM). El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida. Por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.

Pablo Di Liscia había asumido como secretario de Discapacidad La situación se produjo en el inicio de la gestión de Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El lunes 28 de septiembre, el Gobierno formalizó su nombramiento a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras la salida de Alejandro Vilches de la conducción del área.

La internación se conoció luego de que Di Liscia no se presentara a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones, según fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Hasta el momento el Gobierno no resolvió quién quedará a cargo de la conducción cotidiana de la Secretaría durante la recuperación. La decisión dependerá de la evolución clínica del funcionario.

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