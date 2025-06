Dura carta del Episcopado contra el Gobierno por la crisis en el Garrahan: "¿Qué nos ha pasado que nos hemos vuelto insensibles?"

En el mismo sentido, el Episcopado preguntó, criticando el discurso del Gobierno: "¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas ? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos ?“, concluyó.

Al comienzo del texto, también expresaron su apoyo al reclamo de los residentes, quienes comenzaron el reclamo salarial, al advertir que sus sueldos no alcanzaban los $800.000 pesos. A partir de las reiteradas medidas de fuerza, lograron que las autoridades otorguen un bono no remunerativo para elevar sus salarios a $1.300.000.

“En estos días hemos recibido mensajes de algunos de ustedes poniéndonos al tanto de la dramática situación que atraviesan los médicos del Garrahan. En esta respuesta, queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país”, explicaron las autoridades de la Conferencia Episcopal.

Continúa el reclamo salarial de los trabajadores del Hospital Garrahan

Los trabajadores del Hospital Garrahan siguen adelante con su reclamo salarial luego de que el Gobierno no presentara ninguna propuesta durante su última reunión. El jueves pasado realizaron un paro masivo y se espera que en los próximos días lleven a cabo nuevas medidas de fuerza.

Según comentaron desde el Hospital, los registros gremiales muestran que ya son más de 200 los profesionales que renunciaron este año y que el salario promedio en planta está alrededor de los $1.500.000, "con valores de $6.000 por hora para guardias pediátricas", cuando en el ámbito privado "llegan hasta $27.000 la hora".

"El Gobierno Nacional no ofrece soluciones, no reconoce el conflicto y pretende que todo se normalice sin hacer nada. Eso no va a pasar. No se puede vaciar al Garrahan en silencio", dijo Norma Lezana, secretaria general de APyT, a la Agencia Noticias Argentinas.