"Dólares del colchón": punto por punto que dice el proyecto que ingresa en el Congreso

A partir de esta reforma, los casos de "evasión simple" , el monto mínimo involucrado por impuesto y por ejercicio anual ya no sería de $1,5 millones , sino de $100 millones . Mientras que para que la conducta se considere de "evasión agravada", con mayores penas previstas, el monto tiene que superar los $1.000 millones, ya no más $15 millones.

En relación al régimen simplificado de Ganancias, para adherir a este nuevo formato habrá un tope patrimonial y de ingresos percibidos por el contribuyente. De esta manera, habrá límites para este sistema, por el que podrían optar quienes, al 31 de diciembre del año anterior a ejercerse la opción, tengan un patrimonio total (en el país o fuera del país, y gravado o no gravado) no mayor a $1.000 millones y, a la vez, no hayan obtenido “durante los dos años fiscales anteriores” ingresos totales (alcanzados o no por Ganancias) superiores a $1.000 millones.