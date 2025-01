Duró poco: La Libertad Avanza negó que esté pensando en el ex Gran Hermano Alfa como candidato

Ahora, Alfa niega que esté pensando en ser candidato de LLA

Tras la desmentida hecha por LLA, el propio Alfa tuvo que salir a negar que hubiera pensado ser candidato. En una entrevista con C5N, aseguró que "no se habló nada de candidaturas. Se habló de sumarme a un equipo para poder cambiar el país".

Ayer había dado entrevistas donde, incluso, habló de propuestas y temas que le interesarían tratar en el Congreso. Ahora, bajó el tono de su participación. "Quiero sumar mi granito de arena para el cambio que necesita el país", afirmó Alfa. "Yo creo que Milei está cambiando el país, el rumbo del país porque veníamos bien del costado, casi volcamos", consideró.

De todas maneras, Alfa no descartó ninguna candidatura. "Oficialmente, no se habló de nada. Yo no tengo ningún problema de conversar ni ver de qué manera me puedo sumar a un un aparato de ingeniería. Yo tengo ganas de colaborar", aseguró.

La confirmación que había dado Alfa

Luego de participar en el acto de Karina Milei en Mar del Plata. "Alfa" reconoció en una entrevista en televisión sus ganas de sumarse al gobierno libertario, y se animó a hablar de propuestas.

En ese sentido, manifestó cuáles son sus objetivos en caso de tener una banca en el Congreso de la Nación: "Lo primero que pasa por la Argentina es la seguridad. Que vos, yo y todos los que estamos acá, podamos salir de casa tranquilos, y no tener que estar mirando o esperando a que venga una moto y nos peguen cuatro balazos".

"Hay que terminar con la antinomia empleador - empleado. Que sea todo más simple. Que el empleado se sienta feliz en su trabajo y quiera al empleador, que no sea su enemigo, Terminar con las cuotas sindicales, ¿de qué sirve lo que se llevan los sindicatos?", indicó Santiago.