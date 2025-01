La Libertad Avanza: Manuel Adorni suena como reemplazo de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires

El oficialismo no descartan sumar a figuras del PRO a la boleta de PBA. El pase del vocero presidencial puede descomprimir la puja con Mauricio Macri en CABA.

Espert es presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados y era uno de los favoritos de Javier Milei para encabezar la lista de candidatos de LLA en el principal distrito electoral del país. La decisión del Presidente de asistir el pasado 15 de septiembre a presentar en persona el trunco proyecto de Presupuesto 2025 potenció el fracaso político de Espert en Diputados, donde no logró hacer avanzar la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

La invisibilidad política de Espert en el arranque de la campaña bonaerense apunta también a dejar un margen de acción para un eventual acuerdo electoral con el PRO con el objetivo central de sumar a Diego Santilli como prenda de unidad. Las fuerzas del cielo desarrollaron un esquema para sumar a dirigentes del macrismo en la provincia de Buenos Aires que derivó en una fusión de facto de bloques no solo en la Legislatura bonaerense, donde LLA y el PRO libertario de Patricia Bullrich trabajan coordinadamente, sino también en los concejos deliberantes de los municipios.

Esta semana, el bloque de diputados del PRO criticó en duros términos la decisión de la Casa Rosada de dejar afuera del listado de siete iniciativas a tratar durante este período el Presupuesto 2025. "Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos", apuntaron desde el partido dirigido por Mauricio Macri. "La ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático", se quejaron desde el macrismo y advirtieron que la decisión del Gobierno de no tratar el proyecto en este período "aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta"

La Libertad Avanza pendiente

A las espera de definiciones de Axel Kicillof sobre el calendario electoral bonaerense, un posible desdoblamiento electoral y hasta la eventual eliminación de las PASO para cargos nacionales en el Congreso, en La Libertad Avanza también están pendientes a los movimientos de Cristina Kirchner quien esta semana retornó de su descanso en el sur del país para retomar las riendas del PJ.

Mientras tampoco descartan una posible candidatura de Karina Milei para enfrentar a la expresidenta, y ante la consulta de Ámbito, desde LLA admitieron que Manuel Adorni también podría encabezar la nomina de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. "Manuel podría ser un excelente candidato en provincia, pero hay que esperar", explicaron desde un despacho bonaerense del partido libertario.

Negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza.



No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 15, 2025

El encuentro de este martes entre Karina Milei y "Alpha", un mediático que participó en Gran Hermano, disparó todo tipo de versiones sobre una posible candidatura del ex integrante del reality show. Sin embargo, desde LLA emitieron un comunicado donde niegan rotundamente esa posibilidad.

"Negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza. No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el Presidente necesita para continuar con los cambios que estamos haciendo y que el país requería. Sus operaciones de prensa no van a alterar el curso de los acontecimientos", advirtieron desde las fuerzas del cielo a través de las redes sociales.