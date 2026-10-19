El botín que desvela a los políticos

Distintos economistas ponen énfasis en los desequilibrios que presenta el actual modelo. Esto podría explicar el trasfondo de la agresiva disputa que ya se está dando dentro de los distintos espacios partidarios de cara a los próximos comicios.

Los analistas coinciden en que quien ocupe el sillón de Rivadavia a fines del año próximo tendrá un panorama promisorio.

“Sea quien sea el que gane la próxima presidencia, va a recibir una economía ordenada y proyectos de inversión que ya superan los 200.000 millones de dólares (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI). Así que, si no comete errores groseros, tendría todas las chances de hacer un buen gobierno y aspirar a ser reelecto” . Esta afirmación, hecha a Ámbito por un viejo político, podría explicar el trasfondo de la agresiva disputa – anticipada – que ya se está dando dentro de los distintos espacios partidarios de cara a los próximos comicios.

Distintos economistas ponen énfasis en los desequilibrios que presenta el actual modelo - entre ellos la dispar evolución entre los sectores ganadores y los perdedores, el problema de la precarización del empleo o el aumento en la brecha de distribución del ingreso -.

Sin embargo, entre los profesionales de la “ciencia lúgubre” también hay coincidencia en cuanto a que el ordenamiento fiscal (inédito en la historia argentina) y la explosión exportadora de sectores como la energía y, en menor medida por ahora, la minería permite evitar el “estrangulamiento externo” , es decir la falta de dólares que actuó en reiteradas oportunidades como disparadora de situaciones críticas en el país.

Los analistas coinciden en que quien ocupe el sillón de Rivadavia a fines del año próximo tendrá un panorama más promisorio tomando en cuenta que por el RIGI ya han sido aprobado 24 proyectos por más de 56.000 millones de dólares y otros 23 se encuentran en evaluación, por un monto de casi 153.000 millones de dólares.

Frente a esta perspectiva, hay dirigentes de la oposición que se plantean un escenario “a todo o nada” . Según la opinión de uno de los más destacados dirigentes del peronismo “ si (Javier) Milei gana el año que viene, no sólo se va a quedar por mucho tiempo, sino que también nosotros corremos el riesgo de convertirnos en el radicalismo” (en referencia a la declinación de la Unión Cívica Radical tras la caída de la presidencia de Fernando de la Rúa ).

En las filas del movimiento fundado por Juan Domingo Perón evalúan que están en buenas condiciones para hacerse cargo del mando en 2027 aunque algunos, entre ellos Cristina Kirchner, consideran que Axel Kicillof no sería la mejor opción. Lo que sí tienen en claro es que deben “unirse” para la contienda electoral.

Mientras Kicillof considera que por trayectoria y poder territorial es el “candidato natural” de la oposición, otros sectores creen que las chances del actual gobernador de Buenos Aires en un balotaje no le serían favorables. “Yo no voto a Milei, pero tampoco a Kicillof” o “Si la opción es Milei o Kicillof y no me queda otra que Milei” son frases habituales que se suelen escuchar en las encuestas de opinión.

Por el momento, no surge con claridad que para el 2027 pueda aparecer un tercer candidato con posibilidades de disputar la presidencia.

RIGI Planes de inversión aprobados

Fuente: Ministerio de Economía

Herencia

Lo que sí tienen en claro diferentes partidos políticos es que la herencia que recibirá el futuro mandatario no constituirá un obstáculo. Por el contrario, si se mantiene en líneas generales el rumbo económico (en referencia a la estabilidad y orden macroeconómico) se evalúa como muy probable que pueda llevar adelante un buen gobierno.

Uno de los factores que pueden garantizar que la economía argentina crezca a partir del año que viene es el resultado del RIGI. Este régimen de incentivo a las inversiones ya registra un total de 47 proyectos inscriptos, los cuales representan anuncios globales de inversión por un monto del orden de los 209.000 millones de dólares.

De acuerdo con los datos de la Página Oficial del RIGI del Ministerio de Economía, el estado actual de estas iniciativas se divide en 23 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, equivalentes a 56.198 millones de dólares, y 23 proyectos que se encuentran en etapa de evaluación técnica, por una suma 152.784 millones de dólares.

Entre los proyectos aprobados, el sector de la Minería lidera con 12 proyectos enfocados en cobre, litio y oro. Le siguen Petróleo y Gas con 8 proyectos vinculados a Vaca Muerta y refinación; Energía Eléctrica con 2 proyectos de parques solares y renovables; y Siderurgia e Infraestructura con 2 proyectos.

Desembolsos y empleo

Según el Palacio de Hacienda, tanto para 2027 como para 2028 los proyectos aprobados implican desembolsos superiores a los 7.000 millones de dólares por año.

Uno de los puntos más críticos que enfrenta este gobierno es la falta de creación de empleo formal. De acuerdo a los registros consolidados en la Página Oficial del RIGI, se podrían llegar a crear más de 240.000 nuevos puestos de trabajo. Los proyectos aprobados contemplan la generación de 116.350 empleos (directos e indirectos) y las iniciativas que están en evaluación podrían generar otros 126.832.