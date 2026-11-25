Luis Caputo descartó su salida del Gobierno: "Mientras el Presidente quiera, siempre" + Agregar ámbito en









El ministro ratificó que seguirá en el cargo mientras tenga el respaldo de Milei, proyectó el ingreso de u$s12.000 millones anuales y minimizó la suba del dólar y del riesgo país.

Luis Caputo confirmó su continuidad en el Gobierno mientras tenga el respaldo del Presidente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó su continuidad en el Gobierno de Javier Milei y descartó inquietud por la reciente volatilidad cambiaria. El funcionario atribuyó los movimientos del dólar al contexto internacional, defendió el rumbo económico y aseguró que permanecerá en el cargo mientras cuente con el respaldo del mandatario. "Mientras el Presidente quiera, siempre", afirmó.

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En diálogo con C5N, el titular del Palacio de Hacienda también se refirió al ingreso de capitales y destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Las inversiones están viniendo, las inversiones RIGI son enormes y van a ir viniendo durante los próximos años", sostuvo.

En ese sentido, anticipó que el Gobierno espera un importante flujo de divisas durante los próximos años. "El año que viene van a estar entrando aproximadamente u$s12.000 millones, el año siguiente también", aseguró. Según explicó, se trata de proyectos que garantizarían un ingreso de inversiones continuo durante los próximos ocho años y cuyos beneficios, planteó, podrían extenderse más allá de la actual administración.

Luis Caputo defendió el RIGI y prometió una baja de impuestos El ministro diferenció las grandes inversiones alcanzadas por el RIGI de los proyectos de menor escala y vinculó el desarrollo de estos últimos con la reducción de la presión tributaria. "Después están las inversiones que no están relacionadas con el RIGI, que son las inversiones más chicas. Nuestro objetivo general es bajar la mayor cantidad de impuestos posibles para que cada vez sea más fácil para toda la gente", explicó.

Consultado por la suba del dólar y del riesgo país, Caputo minimizó el impacto de la volatilidad financiera y sostuvo que responde a un fenómeno internacional. Según detalló, la moneda estadounidense se apreció frente a las divisas de la región y el peso argentino registró una depreciación del 4,5%, en línea con el peso mexicano y por debajo de la moneda colombiana. "No me preocupa absolutamente nada", afirmó.

El funcionario también defendió los indicadores sociales de la gestión de Milei y destacó la reducción de la pobreza del 57% al 32%. De acuerdo con su interpretación, esa caída significa que "hay 12 millones de personas que están mejor". En relación con el costo de los servicios públicos y el impacto de las tarifas en los ingresos familiares, Caputo justificó el esquema de asistencia estatal focalizada. Sostuvo que la mitad de la población todavía recibe algún tipo de ayuda y argumentó que, aunque algunos usuarios pagan más por los servicios, el gasto se compensa con menores costos en otros rubros. "Están pagando un poco más en tarifas, pero menos en otros insumos. Es lo justo y sostenible en el tiempo", señaló. Por último, el ministro destacó el cambio de matriz energética y aseguró que la Argentina pasó de importar a exportar energía, un proceso que, según planteó, genera divisas y previsibilidad para atraer capitales. Antes de retirarse, el cronista le preguntó si "hay Caputo para rato". El funcionario respondió: "Mientras el Presidente quiera, sí".