El caso de los hijos de Rodrigo Rey impulsó un proyecto de ley para incluir estudiantes con TEA en los colegios

“Que la escuela no duela”. La frase pertenece a Eduardo Sotelo, un profesor de educación física que se convirtió en un divulgador sobre autismo y otras neurodiversidades. Como tantos otros profesionales de la educación, Sotelo ve a diario cómo el sistema no está preparado para albergar a niñas y niños que pertenecen al espectro autista. Escuelas que se vuelven expulsivas para las familias TEA, que sufren a diario la discriminación de instituciones públicas y privadas. Escuelas que duelen porque no saben, no pueden o no quieren ser inclusivas.