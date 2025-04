Combatientes de Malvinas presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por su dichos sobre los isleños

Concretamente, el escrito aduce que el Presidente vulneró una cuestión internacional identificada como el "derecho de autodeterminación" de los pueblos, el cual no se encuentra reconocido para los malvinenses. "Este argumento se debate cada año en las sesiones del Comité de Descolonización de la ONU, quien llama al diálogo pacífico entre las partes -Argentina e Inglaterra- para resolver su disputa de soberanía", aseguran.

Ramon Robles Malvinas.jpg Ramón Robles, presidente de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas.

Recordaron, además, que la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina ya había denunciado por delitos de acción pública, con fecha 01/10/2024, a la excanciller Diana Mondino, integrante del Poder Ejecutivo Nacional, por similares delitos conforme arts. 248 y ss. y 214 ss. y concordantes del Código Penal.

Por otra parte, al trazar un recorrido histórico sobre las distintas etapas del conflicto diplomático, se advierte que "ninguno de los gobiernos nacionales de posguerra tuvieron una auténtica política de Estado para recuperar nuestras Islas Malvinas, y todos se sometieron -por acción u omisión- a la estrategia británica para ampliar y consolidar su ocupación colonial en nuestros territorios".

Rechazo de Tierra del Fuego a los dichos de Javier Milei

El discurso de Milei, además, tuvo eco en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde distintos dirigentes respondieron en duros términos. El gobernador local, Gustavo Melella, quien compartió acto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, mencionó en diálogo con la prensa: "Increíble. La verdad que lo que dijo el Presidente... yo no se quién lo que asesora en términos internacionales. Acá no cabe la discusión de que los isleños, que viven ilegal e ilegítimamente, puedan decidir su futuro", dijo el patagónico.

Previamente, durante su discurso en la conmemoración, comentó, sin nombrar a Milei, comentó que "alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales e ilegítimos de las Islas quisieran ser argentinos". "Yo no sueño eso: yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria. Fueron implantados", lanzó en duros términos.

Lo propio había hecho antes en la misma ceremonia el Presidente del Centro de exCombatientes de Ushuaia, Juan Carlos Parodi, quien consideró que "la autodeterminación de los pueblos no corresponde en este caso para nada, porque no es un pueblo originario para nada, todos los sabemos". "Milei dijo "que ningún Gobierno ha hecho por lo que Malvinas lo que hizo en tres meses". "Puede ser, pero yo no he visto nada", recordó.

Villarruel Melella.jpg Victoria Villarruel se reunió con Gustavo Melella en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego. Participó también el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary.

Más fuerte salió el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien aseguró que hasta hoy "ningún gobierno, de ningún color político, en 192 años había consentido la posición británica y siempre había protestado por la usurpación ilegal y colonial del Reino Unido".

"Por primera vez en la historia de nuestro país un presidente de la Nación, la persona que representa y obliga al Estado en la órbita internacional, ha pretendido reconocer implícitamente la posición británica", lanzó el funcionario fueguino.

Dachary consideró que "el presidente de la República Argentina ha dicho en el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que el deseo de los isleños es un factor fundamental para la solución de la disputa de soberanía". Sobre este punto, el dirigente indicó que los malvinenses nacidos en nuestras Malvinas son argentinos y que "ellos, y los venidos del Reino Unido, no tienen el derecho de decidir sobre el territorio nacional".