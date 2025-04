Apuñaló a su exesposa, atacó a su hijo y se entregó a la policía

El hecho ocurrió en la vivienda situada en Ranelagh, cuando Rodolfo Díaz, 52 años, llegó a bordo de su vehículo, un Fiat Cronos color gris, a la casa de su ex esposa, de 47, donde ella convive con el hijo de ambos. Cuando le abrieron la puerta de la casa, sacó una cuchilla y se metió a la fuerza.

No era la primera vez que ocurría un hecho de violencia . Los damnificados sabían que esto podría pasar en algún momento de no intervenir las autoridades. El agresor le asestó varias puñaladas a la mujer, de las cuales algunas tuvieron profundidad en su tórax. Ella empezó a perder sangre y cayó al piso gravemente herida.

El hijo intervino al ver lo que estaba pasando y recibió un puntazo en la pierna, aunque no corre peligro. Los vecinos escucharon y llamaron al SAME. Profesionales médicos estabilizaron a la ex mujer del violento y la ingresaron en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde la operaron de urgencia y le salvaron la vida. Sin embargo, sigue en terapia intensiva, en espera de mejoras en su cuadro.

Los agentes policiales de la Comisaría Segunda de Ranelagh y autoridades judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 empezaron a buscar a Díaz que se apersonó en la seccional policial para entregarse por haber cometido los daños. Quedó detenido acusado de “Homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”.