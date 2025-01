El exlibertario que cuestionó la salida de Marra de LLA con una comparación con la Selección

En X, Casielles aludió a la pasión argentina por la Selección para explicar su análisis sobre lo sucedido en las últimas horas: "Con 4 décadas en este mundo me tocó ver varias selecciones. Grité goles, sufrí derrotas, lloré finales y admiré jugadores. Lo que nunca me había tocado ver es una selección en donde el mejor del mundo y el último debutante pudiesen compartir el vestuario casi en igualdad. En donde primasen el orden, la disciplina, los valores de familia y, sobre todo, la humildad. En donde no se promoviesen fanatismos absurdos, grandilocuencias exaltadas, ni persecuciones".