El Gobierno confirmó que eliminará la figura de femicidio del Código Penal y dio detalles del proyecto

El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona confirmó que el Gobierno eliminará la figura de femicidio del Código Penal . Afirmó que la administración "defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional" y que "ninguna vida vale más que otra". En diálogo con Ámbito , desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven afirman que no van a permitir que arrasen "con conquistas históricas en materia de reconocimiento de Derechos Humanos, de Mujeres y de la comunidad LGBTIQ+".

Vivanco evalúa que "no les va a ser sencillo eliminar este agravantes del Código Penal porque no tienen la correlación de fuerzas necesaria dentro del Congreso". Además, agregó que con esta medida quieren llevar al país "un siglo atrás en materia de derechos humanos" pero desde la organización afirman que tienen confianza en los avances dados. Por último, concluye: "No vamos a permitir que arrasen con conquistas históricas en materia de reconocimiento de Derechos Humanos, de Mujeres y de la comunidad LGBTIQ+".