Emigrar sin complicaciones: este destino no requiere visa, ofrece buenos salarios y es ideal para arrancar otra vida

Asimismo, es fácil el ingreso al país ya que no se necesita una visa. De todas formas, es necesario conocer los requisitos para poder tener una exitosa estadía en el continente asiático.

Emigrar a Singapur: todo lo que necesitas saber sobre costos, permisos y calidad de vida

En caso de querer conocer Singapur como turista, la Embajada de Argentina en Singapur da información sobre cómo visitarlo sin la necesidad de una visa, y se permite un tiempo máximo de estadía 30 días continuos.

Sin embargo, con el permiso temporal de ingreso a Singapur no se permite ninguna actividad comercial, profesional o de empleo remunerado, por lo que se necesitará un permiso de trabajo. Para los argentinos, destacan: EntrePass, S-pass, Pase de empleo, Pase de estudiante, Pase de Empleo Personalizado

Asimismo, los requisitos básicos para viajar a Singapur son:

Pasaporte: válido por al menos seis meses.

Fondos suficientes: debe tener dinero para cubrir su estadía.

Pasajes de ida y vuelta.

Evidencia de que la persona puede ingresar al destino de regreso.

Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla.

Por otra parte, el salario mínimo (u$s 1.200) permite un estilo de vida austero, mientras que uno considerado digno ronda los u$s 2.200. Con un salario de entre u$s 3.000 y u$s 4.000, la clase media puede vivir tranquila, ahorrar y viajar.