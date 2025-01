El Gobierno creó un programa de fortalecimiento en ciberseguridad

aviso_319384.pdf La medida buscará recopilar métricas oficiales sobre el ciberdelito en Argentina. Boletín Oficial

En detalle, el programa buscará incrementar la capacidad de prevención, detección, análisis, respuesta e investigación de incidentes cibernéticos y ciberdelito; fortalecer las actividades de investigación en áreas específicas de delitos informáticos dependientes las fuerzas policiales y de seguridad federales; elaborar métricas específicas sobre la situación; elaborar métricas específicas de delitos ciberdependientes y ciberasistidos; y Articular y canalizar, mediante la Unidad 24/7, acciones con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fortalecimiento de la ciberseguridad y la investigación del ciberdelito.

De esta manera, el ForCIC tendrá como objetivo fortalecer el Comité de Respuestas de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) para prevenir, detectar y analizar ataques e incidentes cibernéticos, además de desarrollar un "Plan de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad". El programa buscará también fomentar la "adhesión de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires".

Por otro lado, desde el Gobierno detallaron que el ForCIC estará a cargo de un responsable cuya dependencia de revista será la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio.

El hackeo al sitio Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta SUBE

La Resolución del Ministerio de Seguridad no es casualidad y llega casi dos semanas después de que la administración libertaria sufriera un hackeo al sitio de Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta SUBE. Las dos plataformas fueron atacadas y la situación generó preocupación en las autoridades, dada la magnitud de datos de millones de ciudadanos que contiene la plataforma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/innovacionar/status/1872148263891329128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1872148263891329128%7Ctwgr%5Eaebbd049f6aa6a5bd93e99270f0d55b96039f8a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Finformacion-general%2Fhackearon-el-sitio-oficial-mi-argentina-n6096677&partner=&hide_thread=false Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web https://t.co/Z7JUC0DFVH fue atacado por ciberdelincuentes.



El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones. — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) December 26, 2024

El ataque fue confirmado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Si bien los usuarios se podía ingresar a la web argentina.gob.ar, la mayoría de sus secciones fueron inaccesibles por un tiempo. El funcionamiento se fue normalizando con el correr de las horas.

El enlace “acerca de este sitio” fue uno de los últimos donde pudo verse el mensaje “hacked by h4xx0r1337 $ gov.eth ”, hasta que luego apareció el mismo texto que se divisaba en el resto de los apartados que habían quedado sin contenido.

Por su parte, en la web de Mi Argentina, “503 Service Unavailable. No server is available to handle this request”, se leía junto a una pantalla totalmente blanca. Ello significa, básicamente, que no hay ningún servidor disponible para gestionar una solicitud.

En la web afectada, además, había inconvenientes para ingresar en los enlaces de Mi Argentina y la Tarjeta Sube, o en los destinados a sacar o renovar el DNI y el pasaporte, y a gestionar el certificado de antecedentes penales. Los mismos problemas presentaba la mayoría de los espacios destinados a "Documentación", "Tránsito y Transporte" y "Trabajo y Empleo", y los links de la sección “Más temas”.

El grupo o individuo responsable del ataque cibernético usó el seudónimo “h4xx0r1337″, firma que dejó en varios lugares de la página web. También, mencionó a la cuenta @gov.eth, que podría demostrar un vínculo entre ambos en ataques cibernéticos recientes.