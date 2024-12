Quién es gov.eth, el hacker que atacó Mi Argentina

" ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol ", escribió el ciberdelincuente en una de las plataformas afectadas, mensaje que destaca sus ataques anteriores a la vez que cuestiona la eficacia de los sistemas públicos atacados. El hacker cuenta con relevancia dentro de las redes sociales y hasta fue saludado por el rapero Duki y el productor Bizarrap.

El experto en ciberseguridad y hacktivismo no solo busca afectar los sistemas digitales sino que, en sus ataques, el delincuente busca enviar mensajes políticos y sociales. En detalle, sus acciones buscan exponer las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas.

"ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol" o "Really? Hacked again!?" fueron algunos de los mensajes que dejó el ciberatacante luego de sus últimas acciones. Estas frases no solo señala la reincidencia de sus ataques a sistemas gubernamentales, sino que pone en foco la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas en la actualidad.

Embed - gov on Instagram: "@bizarrap" View this post on Instagram A post shared by gov (@gov.eth)

La influencia del hacker va más allá de la seguridad informática y trasciende al ámbito cultural. Distintas figuras de la escena musical argentina, entre ellos Duki y Bizarrap, le enviaron saludos que el ciberdelincuente publicó en sus redes sociales.

La respuesta oficial del gobierno ante el hackeo

Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmaron, a través de las redes sociales, que los sistemas de Mi Argentina y la aplicación de la SUBE fueron hackeados. "El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones", aseguraron desde el Gobierno.

Según la secretaría, lo ocurrido es "un firme recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática". Tras esto, desde la administración libertaria apuntaron contra los legisladores que votaron contar el DNU 656/2024 por "jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/innovacionar/status/1872148263891329128&partner=&hide_thread=false Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web https://t.co/Z7JUC0DFVH fue atacado por ciberdelincuentes.



El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones. — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) December 26, 2024

"Estamos trabajando para dar solución a este incidente y ya logramos que los sitios funcionen nuevamente con normalidad, pero reiteramos la necesidad de invertir en Ciberseguridad", concluyeron desde el organismo estatal.