Habló el hacker de Mi Argentina y la web SUBE: por qué lo hizo y cuál fue la falla de seguridad que encontró

El ataque cibernético ocurrió el miércoles pasado por la noche. El sitio oficial Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta SUBE- dos de las plataformas digitales más importantes del Gobierno - fueron hackeadas y la noticia revolucionó las redes sociales. “503 Service Unavailable. No server is available to handle this request”, se leía junto a una pantalla totalmente blanca. Ello significa, básicamente, que no hay ningún servidor disponible para gestionar una solicitud.