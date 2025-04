El Gobierno hizo una tregua en el duelo por el Papa y regresó a la campaña con Manuel Adorni y José Luis Espert

A las 19 el mandatario participará en la casa de estudios ubicada en el barrio de Palermo de la ceremonia de entrega de la distinción a Huerta de Soto, en donde brindará un discurso de unos veinte minutos. Según pudo reconstruir Ámbito, allí también se hará presente Adorni. No obstante, en Casa Rosada aseguran que al no tratarse de una actividad oficial, no se está incumpliendo el luto.

Está el Profe @JHS_Oficial , el ANCAP más importante del mundo, en @A24COM y con el Presidente @JMilei y @madorni vinimos a hacerle el aguante. pic.twitter.com/rLYbREfhLS — José Luis Espert (@jlespert) April 24, 2025

A su vez, el vocero también se subirá al avión oficial con destino a Roma, junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei; la titular de Capital Humano Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Gerardo Werthein y el jefe de ministros, Guillermo Francos. El Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, partió el martes hacia el Vaticano, y ya se encuentra allí para esperar a la delegación oficial.

Se estima el regreso de los miembros del Ejecutivo para el domingo por la mañana, en tanto que el lunes ya tienen agendadas actividades de campaña. Para comenzar, ese día por la noche se llevará a cabo la cena anual de la Fundación Libertad y Progreso. Si bien por ahora el Presidente declinó la invitación, se hará presente Adorni. A su vez, se estima que ambos finalmente concreten la recorrida que tenían prevista para esta semana, que iba a realizarse en la Plaza Irlanda, en el barrio porteño de Caballito.

Javier Milei, Adorni y Karina.jpg Adorni encabeza la lista a legisladores porteños de CABA. Foto: La Libertad Avanza

El cierre de campaña de LLA porteño ya tiene posible día y lugar

Con una ajetreada agenda de presencias y recorridas, en La Libertad avanza ya analizan día y locación para el cierre de campaña, que podría celebrarse el 16 de mayo en Plaza Holanda junto a Javier Milei.

Pero antes, el vocero candidato retomará la entrevista que iba a protagonizar el pasado lunes en La Misa, streaming libertario conducido por Daniel Parisini, alias "Gordo Dan".

Además, tiene por delante el debate de candidatos porteños, que se llevará a cabo el 29 de abril y del cual deberán participar los primeros postulantes de los 17 partidos y alianzas políticas que compiten por 30 bancas en la Legislatura porteña.