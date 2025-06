Cristina Kirchner, en C5N: "Este es un modelo económico de dólar pisado y cepo al salario"

En otro pasaje de la entrevista, planteó que antes de la llegada de esta "derecha cruel", en 2015 lo antecedió una "derecha mafiosa", como caratuló al gobierno de Mauricio Macri. "A partir de ahí se desató un sistema de estigmatización y persecución judicial formidable contra el principal partido de la oposición y contra quién está sentada acá", dijo y aseguró que "fue muy devastador". "El gobierno macrista no espió solamente a opositores. También espió a (Horacio Rodríguez) Larreta y a (Diego) Santilli", recordó.

"Es una derecha cínica", dijo respecto a los referentes de Juntos por el Cambio, porque se plantea "la independencia del Poder Judicial cuando sabemos que todo el Poder Judicial está tomado por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos". Según dijo, es una derecha "cínica" porque en la última campaña el macrismo culpó a La Libertad Avanza por hacer un video fake en la campaña "pero se olvidan lo que le hicieron a Filmus o a Aníbal Fernández".

Además, recordó también la detención de los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el macrismo, mientras que en paralelo se profugaba Pepín Rodríguez Simón, quien se mantuvo fuera de la órbita de la Justicia durante tres años y que, cuando volvió, no fue detenido sino, por el contrario, sobreseído. "Me llama la atención el cinismo que se exhibe cuando todos se horrorizan de esto y lo que finalmente hicieron", dijo.

"Esta derecha que tenemos no se puede pensar solamente como consecuencia del 2023, sino de lo que empezó en 2015 que necesitó el endeudamiento con el retorno del FMI y de convencer a la gente de que todo lo que tenía no se lo merecían. Es más, los convencieron de que nos habíamos robado un PBI", pero "resulta que cuando se robaban un PBI los argentinos no se endeudaban, lanzaban satélites al espacio, alcanzó para reestructurar y pagar la deuda con el FMI, tener los mejores salarios, universidades nuevas en todo el país". "¿Alcanzó para todo eso y cuando llegaron los honestos y transparentes no les alcanzó para nada?", se preguntó.

Cristina Kirchner reaparece en TV tras las críticas a Javier Milei por el Garrahan

El regreso de Cristina Kirchner a C5N no es casual. La exmandataria viene de reaparecer públicamente el pasado 25 de mayo, cuando encabezó un acto por el Día de la Revolución de Mayo en el Encuentro Cultural Popular, realizado en el predio Saldías. Allí, volvió a cargar con dureza contra la gestión de Milei, criticando la falta de obra pública, las medidas para "liberar los dólares del colchón" y el impacto social de las políticas de ajuste.

Recientemente, criticó al Presidente por el conflicto que se mantiene en el Hospital Garrahan. "¡Ay Milei!... ¿con los niños enfermos también?", escribió en un posteó donde compartió un video que relata la última marcha de los trabajadores y profesionales del nosocomio. Fue su primera expresión sobre el reclamo.

Luego de su entrevista en C5N, Cristina retomará la actividad proselitista. El sábado 7 de junio viajará a Corrientes para respaldar la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres. El evento se realizará a las 15 horas en el Anfiteatro Carlos Gomes.