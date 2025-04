La chicana de Caruso Lombardi a Fernando Gago en el debate: "Acá se maneja todo con resultados"

"No es fácil el fútbol, es como la política", señaló Caruso Lombardi.

"No digan siempre son los mismos. Bueno, no son todos los mimos. Acá se maneja todo con resultados, sino preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir" , señaló el director técnico en alusión a la salida del exmediocampista del Real Madrid al mando de Boca tras caer en el Superclásico.

En ese sentido, Caruso agregó: "Viste que no es fácil el fútbol, es como la política: tenés que tener resultados. Si hablás mucho y nunca hacés nada no sirve".

"Vos tenés que hacer, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto, porque vamos a hacer y por eso me voy a meter en la política ", concluyó el exentrenador de San Lorenzo.

Al comenzar su intervención, el candidato del MID indicó: "Los políticos no tienen idea lo que es ser ciudadano. A mí no me van a decir lo que es la calle".