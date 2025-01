Elisa Carrió calificó de "discriminatorio y violento" el discurso de Javier Milei en Davos

Elisa Carrió arremetió contra Javier Milei y lo acusó de no cumplir con la Constitución Nacional.

"Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho. Cuando esto NO sucede ese acto u expresión presidencial que contraviene la Constitución Nacional y las leyes carece de legalidad y entonces, deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36º de la Constitución Nacional ", acusó inicialmente Carrió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1884949062543102233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1884949062543102233%7Ctwgr%5E86b2be979928f48aa52e440115336454a7ada613%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fdura-carta-de-carrio-a-milei-todo-discurso-dirigido-a-violar-la-constitucion-lo-convierte-en-un-nid30012025%2F&partner=&hide_thread=false CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACION JAVIER MILEI



Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones… pic.twitter.com/XvMzBHGzzA — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 30, 2025

Sobre el discurso, la líder de la Coalición Cívica afirmó: “El discurso formulado por Ud. ante el Foro Económico de Davos me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, elegido democráticamente, de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes”

"Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22″, agregó la exdiputada.

Durante la carta, Carrió nombra diferentes artículos de la Constitución Nacional, así como también documentos internacionales - como la Declaración Universal de Derechos Humanos - para criticar el accionar de Milei: "Le reitero nuevamente, Sr Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN, aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho", denunció.

"En el convencimiento que Ud. no ha leído alguna vez la CN le escribo esta carta, a título de intimación y también le notificaré de su contenido por la red X ya que Ud. se comunica a través de ese medio, sustituyendo las formas institucionales del estado de derecho", concluyo Carrió.

Cristina Kirchner también arremetió contra Javier Milei por su discurso en Davos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también utilizó sus redes sociales para cuestionar a Milei por su discurso en el Foro Económico de Davos, durante el cual el mandatario apuntó contra la denominada "agenda woke". Así, se sumo a una extensa lista de políticos, entre los que se encuentran Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, e incluso Jorge Macri, que criticaron al Presidente por sus dichos.

"Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”? ¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN… y bla bla bla…” Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", comienza la publicación de la exmandataria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1884934674033607124?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1884934674033607124%7Ctwgr%5E31948d228850bf32623b5e1b4ffc50e88833198b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fcristina-kirchner-arremetio-contra-javier-milei-su-discurso-davos-deja-que-cada-uno-sea-feliz-n6108206&partner=&hide_thread=false Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”?



¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN…… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 30, 2025

En la misma línea, añadió: "¿O acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas 'el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal, sin regulaciones ni controles, en el que los empresarios son héroes'; quedabas offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los 'héroes' que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere?".

En la publicación, Cristina Kirchner le da también un consejo a Milei: "Decile a quien te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos. Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?".