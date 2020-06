Fabián de Sousa sobre el Espionaje M: "No creo que en la Argentina haya grupos comando haciendo tareas en solitario"

De Sousa, que se presentó a las 15 acompañado por su abogado, Carlos Beraldi, estuvo reunido casi tres horas con Villena a fin de conocer en mayor profundidad los datos recavados que lo señalan como uno de los espiados mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza.

En contacto con la prensa, contó que el juez le mostró "situaciones que afectan la intimidad" de su vida y familia, por lo que siente "asco de vivir en un país que atravesó" este tipo de situaciones, y se retiró "acongojado" por lo vivido por su entorno.

De Sousa.mp4

"A mí me eligieron como un enemigo en la sociedad y eso hizo que yo no tuviera ningún tipo de derecho", indicó para luego remarcar que a fin de evitar obstaculizar el avance de la investigación prefiere reservar el otorgamiento de mayores detalles sobre lo dialogado con el magistrado en la tarde de este miércoles.

Posteriormente, en diálogo con el canal C5N, contó: "Fueron tres horas de recibir información acerca de la intromisión de un grupo de gente vinculada al Estado, o sea, pagada por todos los argentinos".

Asimismo, precisó que las tareas de inteligencia ilegal fueron desarrolladas sobre él tanto en libertad como cuando estuvo alojado en Ezeiza, al tiempo que también fueron violadas las intimidades de colaboradores, amigos y familiares a fin de formar parte "de todo un proceso para amedentrar y para lograr objetivos que eran totalmente lejanos al derecho, a lo que marca la Constitución y las leyes".

"Es shockeante ver el cúmulo de arbitrariedades e ilegalidades que llevaron adelante para satisfacer la bronca, la voluntad, toda la locura que se les ocurrió a los que llevaron adelante el Poder Ejecutivo desde 2015 hasta 2019", subrayó, y añadió que con la investigación llevada a cabo por el juez Villena se puede observar "todo el mecanismo" que montó "esta manga de facinerosos para construir muertos civiles en la Argentina".

En ese sentido, manifestó que lo atravesado en su vida "no fueron acciones de la casualidad, del ejercicio del derecho, sino que fue el ejercicio de una acción de personas psicóticas que buscaban un objetivo político, social para degradar".

Este "proceso sistemático de persecución e inteligencia" desarrollado por el macrismo logró un incremento de sus acciones en el momento en que de Sousa estuvo detenido en Ezeiza, de acuerdo a lo que Villena le hizo saber mediante "pruebas importantes" que tiene en su poder en el juzgado.

"Nos mostró indicios y pruebas sobre cómo este proceso se desarrolló, cómo tenía formas y protocolos establecidos", comentó e insistió que desea que "los responsables políticos y operacionales puedan ser llevados a un juicio justo" para demostrar "sus responsabilidades".

"Me siento golpeado por las cosas que vi y que me tocaron vivir. Estoy esperando que la república funcione, que haya un proceso de investigación, que haya un proceso justo de defensa, que haya un juicio justo para determinar las acciones ilegales y los responsables", enfatizó.

A la vez, insistió con que "está evidente que existe una rama operacional que tiene una conducción política y que tiene una identificación" con el macrismo.

A modo de crítica, postuló: "No creo que en la Argentina haya grupos comando haciendo tareas para ellos mismos, no creo que en las cárceles puedan haber cuentapropismo de grupos de inteligencia menores, no creo que en la Argentina pueda haber empresarios que tengan acceso tan fácil a la Casa de Gobierno y a los despachos vinculados al expresidente... hay que seguir acumulando investigación para poder demostrar que hay responsables operacionales".

Causa Oil Combustibles

En empresario dijo que se investigará si hay relación entre la causa de espionaje ilegal y el proceso sobre Oil Combustibles aunque no dio más precisiones en la entrevista con C5N. Sin embargo, reiteró que por esta causa fueron también victimas de persecución por parte del gobierno de Macri.

“Hubo un proceso de persecución donde la AFIP construyó un conjunto de normas para ponernos en un contexto de cesación de pagos y de esa manera poder quebrarnos y apoderarse de los activos, como lo han hecho organizaciones vinculadas a exfuncionarios del gobierno nacional del periodo 2015-2019”, dijo De Sousa.

Fabian de Sousa continuo: “Yo quiero ganar el juicio. Cuando estuve preso dije estoy preso por algo que no existe. Tenemos un fallo de una jueza de primera instancia que dijo que no sabía porque estamos presos porque la justificación que dio el Dr Ercolini para ponernos presos no tiene nada que ver con el material que existe en el expediente”.

“Tengo el orgullo que no me hayan encontrado un solo peso en alguna cuenta que no corresponda porque, no es que no lo encontraron, no lo tenemos. No encontraron un solo peso que no hayamos declarado de impuestos a la AFIP. Cada venta que realizamos la declaramos en cada una de las compañías”, completó.

“Siempre dijimos que lo que estaba pasando era una locura. Claramente molestábamos, pero después de 5 años de persecución, de la peor persecución que ha habido en la argentina equiparable a la dictadura de Videla, hoy todas nuestras empresas y todas nuestras organizaciones económicas -salvo las que quebraron adrede ellos-, están funcionando y son líderes en sus mercados”, cerró.