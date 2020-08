Espionaje M: revelan chats de agentes de la AFI sobre Monzó, Massot y CFK

Uno de los chats con fecha del 13 de mayo de 2018 puede leerse una comunicación del “Turco” Jorge Saez a Leandro Araque donde puede leerse: “Al presi, me manda susi (por Martinengo)” y finaliza con un “será verdad?”. El contexto de este mensaje es el pedido de chequeo de una información de Martinengo, supuestamente tras una orden de Mauricio Macri.

Sobre el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó durante el Gobierno de Cambiemos había seguimientos según el material que está en la causa. Tras enviarse en el chat una nota periodística con el título: “Macri vuelve a sumar a Monzó y a Frigerio a la mesa de decisiones”. Alan Ruiz escribe al grupo “X por eso levantaron el seguimiento”.

En otra conversación Ruiz dice: “El tema es que la confianza se genera con negociaciones y convenios... y ninguno de los q están negocian nada. Silvia (por Majdalani) me dice q el gordo quiere detonar todo. Con la venia de MM".

También se realizaba -según el material de la causa- vigilancia al exdiputado nacional Nicolás Massot. En el chat se envió otro link de una nota bajo el título: “Monzó, Massa y Massot que hicieron juntos el martes a las 15”.

En una conversación del teléfono de Ruiz llega un mensaje de Araque: “Presta atención y trata de chequear. Me dieron la versión que dice que Ramona (Por Graciela Camaño) y durazno (Massot) lo que están tratado de hacer es un puente entre Massa y el peronismo moderado (Picheto, Bossio, Urtubey y De la Sota) y Vidal. Que pretenden q Vidal se le pare de manos a MM y se pegue con el PJ no K (Con quienes tiene buena relación en provincia). El equipo de Vidal la estaría empujando a eso xq aparte no se pueden ni ver con el circulo intimo de MM (Peña, Lopetegu, Quintana). En eso se están moviendo también, según esa versión, llave (Monzó) y madera (Massot).

CHAT01.jpg C5N

En otro chat del “Pirincho” se muestra como había un seguimiento a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En una conversación del 30 de octubre de 2018 cita: “Ahora. Pasan que Cristina entró a hacerse un chequeo a un sanatorio de la Av. Pueyrredón. Tendría hipertensión. Habría entrado a las 14 hs”, le escribe a Araque.

Otros dos chats que muestran cómo Cristina era el objetivo. Se puede leer de “AM del alma” a Araque: “Averiguame si es cierto que Cristina estaría yendo a Neuquén”, preguntó AM y tras la respuesta afirmativa a la orden por parte de Araque, le responde: “Si podes amigo”, “Me consulta 8”, quien sería Silvia Majdalani, Nº2 de la AFI conocida en la jerga como la señora 8.

CHAT02.jpg C5N

Un chats que sorprendió a Cristina cuando conoció el material sobre ella en el juzgado de Lomas de Zamora que sigue la causa de espionaje ilegal está referido al acercamiento a Sergio Massa meses antes del lanzamiento del Frente de Todos. “Cecilia Moreu (la hija de Leopoldo) que es cercana a Massa y al Coti Nosiglia es la que estaría negociando un acercamiento entre Massa y Cristina”, puede leerse en una de los extractos.