Estela de Carlotto: "Javier Milei fue votado para que gobierne, no para que sea un rey"

Estela de Carlotto , presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , criticó duramente al presidente Javier Milei este sábado al afirmar que “ no está capacitado para dirigir un país como la Argentina”. Durante una entrevista en Radio 10, celebró la reciente restitución de la nieta 139 , pero expresó su preocupación por las políticas del actual gobierno y sus ataques a las minorías.

Además, llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y defender la soberanía popular : “El pueblo es el soberano, tenemos que unirnos y expresar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen, sino como deben ser” .

También cuestionó las declaraciones del mandatario durante su intervención en Davos. Ante esta situación, Carlotto instó a no ceder ante las amenazas de represión: “El Gobierno está hablando de represión y la está llevando a cabo. Eso genera miedo, y el miedo paraliza. Pero no debemos aflojar ni hacer caso a quienes dicen que no podemos hacer nada” .