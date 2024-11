Gobierno confirmó que promoverá un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia

La Cámara baja no logró el quórum necesario para el debate de la ley. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará un nuevo proyecto con el asesoramiento del abogado Alejandro Fargosi.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , confirmó que el Gobierno impulsará un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras la caída en la víspera de la iniciativa que promovía el PRO . "Efectivamente la diputada (Silvia) Lospennato le escribió a (Javier) Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el Presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia" , aseguró el funcionario en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que el Gobierno "no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado" y aseguró que “en algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”, pero advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”.