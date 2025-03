Pedro Sánchez cruzó nuevamente a Javier Milei por el caso $LIBRA y aseguró que "hizo una estafa piramidal"

Las críticas no quedaron ahí. Es que Sánchez también hizo referencia al símbolo que utiliza Milei - la motosierra - para representar su plan por reducir el Estado. "No nos equivoquemos, lo importante no es la motosierra ni su rugido, lo importante es que con ese rugido y con esa motosierra están haciendo negocio con los derechos de la gente".

El Gobierno quedó a un paso de rendir cuentas por el caso $LIBRA en el Congreso

La oposición se anotó una victoria en Diputados durante la última semana. Después de otra sesión escandalosa, los bloques que se ubican en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza presentaron los dictámenes para avanzar con la investigación del caso $LIBRA.

Así, los textos quedaron listos para ser llevados al recinto y el gobierno de Javier Milei quedó a un paso de tener que dar explicaciones por lo ocurrido con la criptomoneda. Sin embargo, por el momento no hay fecha en vista para la sesión en el Congreso.

Sin prisa pero con calma: con esa filosofía, los bloques de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Unión por la Patria, la UCR y la Izquierda dieron el último paso para que los diferentes proyectos vinculados al criptoescándalo puedan ser llevados al recinto de la Cámara de Diputados. A pesar de las maniobras de LLA, la oposición logró reunir más de 130 votos y emplazaron a las comisiones para los pasados martes y miércoles.

El objetivo de la oposición, saldada la presentación de los dictámenes, es mantener el tema en agenda por un tiempo. "Estamos a tiro de mayoría simple para interpelar funcionarios o investigar el caso", dijo el autor de uno de los proyectos. A esto se le suma que la semana que viene una veintena de legisladores se encontrarán fuera del país, de viaje con una ONG. En tanto, el próximo miércoles (día en el que suele sesionar Diputados) es feriado por el 2 de abril.