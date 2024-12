Gobierno tensiona el vínculo con aliados y pone en dudas el llamado a extraordinarias

En el Ejecutivo se trabajó en el temario, pero los temas importantes para los libertarios no son compartido por los socios políticos en el Congreso.

Más allá de definir el temario que le gustaría tratar, el Gobierno no hizo mucho en los últimos días para obtener los consensos que se necesitan para convocar a sesiones extraordinarias .

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Ámbito afirmaron que la extensión de la agenda legislativa es posible solo si se dan los consensos necesarios para tratar los temas, algo que hoy parece difícil. Uno de los grandes inconvenientes que tiene el Gobierno en estos momentos es que iniciativas que son de su interés no cuentan con apoyos de la oposición, y viceversa.

Tampoco hubo contactos con el bloque de la cámara baja. En el entorno del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, aseguran que no se lo llamó para discutir los posibles proyectos a tratar. De hecho, la última reunión entre el Ejecutivo y los diputados que venían manteniéndose en la casa de gobierno fue en el mes de octubre.

Como si esto fuera poco, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado este martes en su habitual conferencia de prensa respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional y respondió que “no hay nada absolutamente definido”. Asimismo, aclaró: “Entendemos que en enero no va a haber”, pero remarcó que “pronto habrá novedades”.

En el partido que preside Mauricio Macri no cayó bien la falta de quórum que facilitó La Libertad Avanza para tratar el proyecto de Ficha Limpia, cuyo debate fracasó la semana pasada en la cámara baja. En un gesto, el Gobierno anunció la creación de una iniciativa de similares características a cargo del abogado Alejandro Fargosi. No obstante, en el Ejecutivo admitieron a Ámbito que no hay intenciones de sumarlo al temario. "Es un tema del PRO y lo encararon muy mal" argumentaron, al tiempo que aseguraron que tampoco están de acuerdo con la proscripción que implica la iniciativa.

En tanto, la iniciativa que interesa tratar por sobre las demás al Gobierno, que es la Reforma Electoral, no cuenta con el apoyo del PRO. De hecho, desde el entorno del expresidente Mauricio Macri deslizaron que ven una intención de quitarlo de la carrera electoral si se eliminan las primarias.