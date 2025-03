Día de la Memoria: en un acto conjunto, los organismos de DDHH repudiaron el negacionismo y criticaron el ajuste del Gobierno

"A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidos desaparecidos!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", enfatizaron desde el escenario. Además reafirmaron la lucha "contra la injusticia y la desigualdad" y le hablaron al presidente Milei y la vice Victoria Villarruel: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

En ese sentido, recordaron el ataque sufrido por el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza y se recupera lentamente tras haber estado grave. "Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!", reclamaron.

Respecto al aniversario del golpe de Estado, refrendaron el pedido de "¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!". Además, exigieron conocer el paradero "de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan".

24demarzo2025.mp4 @abuelasdifusion

"Seguimos exigiendo que nos digan: ¿Dónde están? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad", continuaron.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le exigió al Estado "garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas" y le pidió a la ciudadanía que tenga información para aportar sobre posibles nietos o nietas que se comuniquen con Abuelas. "Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. Nunca es tarde", señaló.

El acto central fue consensuado por primera vez en 19 años entre todas las organizaciones y partidos políticos. En el documento, exigieron también la "aparición de Jorge Julio López y el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia", además del pedido por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos.

También se reclamó contra el fin del gatillo fácil, las razias policiales y "detenciones arbitrarias, las persecuciones, desapariciones y femicidios de uniforme" que tienen lugar desde el retorno de la democracia. Y pidieron por el cese de la militarización de los territorios indígenas.

Por otro lado, reclamaron "juicio y castigo" a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Y exigieron "justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elias Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal".

estela de carlotto.jpg

Sobre el final del documento, los organismos de Derechos Humanos y las agrupaciones intervinientes en el acto recordaron que hace 48 años, el escritor y periodista Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares "en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado".

"Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martinéz de Hoz, entre tantos otros", denunciaron y aseguraron que "hoy, son esos mismos grupos económicos los que benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo".

Por eso reclamaron por la derogación del mega DNU 70/23 y "la corrupta Ley Bases" que incluyó las facultades delegadas para el Presidente y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Más adelante se criticó el nuevo acuerdo con el FMI al señalar que "la deuda es con el pueblo" y exigir "plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación". A las centrales obreras se les exigió paro general y plan de lucha "Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales".

El discurso completo por el Día de la Memoria

A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidxs desaparecidxs!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos! En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a Villarruel: ¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!

¡Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado! ¡Rechazamos el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes! ¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya! Repudiamos el brutal ataque a lxs jubiladxs y todxs los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso.

Hoy Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte. Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!

aca torturarno, mensaje en la exESMA, foto Noticias Argentinas.jpg

A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo ¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!

Urgente desclasificación de que todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para poder avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía NOS faltan.

Seguimos exigiendo que nos digan: ¿DÓNDE ESTÁN? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo.

Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad.

El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas. Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. Nunca es tarde.

dia de la memoria Noticias Argentinas 3.jpg Noticias Argentinas

Reivindicamos el rol histórico de nuestras Madres en el derrotero de las luchas populares por memoria verdad y justicia.

Y con ellas decimos:

¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia! ¡Julio López, presente!

¡Libertad a Milagro Sala y a todos las presas y presos políticos!

¡Basta de REPRESIÓN Y violencia institucional!

¡Basta de gatillo fácil, razias y detenciones arbitrarias, PERSECUCIONES, desapariciones, femicidios de uniforme!

¡BASTA DE militarización de los territorios! ¡Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su educación intercultural bilingüe!

¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en sitios de detención y encierro!

¡A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Dario Santillán y Maxi Kosteki!

¡Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elias Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal!

¡Justicia por Iván Torres y Fernando Gómez, trabajadores de frontera asesinados en Salta y Jujuy!

¡Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes!

Hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares en la que denunciaba la MISERIA PLANIFICADA, consecuencia del plan económico por entonces implementado. Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martinéz de Hoz, entre tantos otros.

Hoy, son esos mismos grupos económicos los que benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo.

Por eso decimos: ¡Derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI!

¡Denunciamos la situación social de pobreza en la que viven cada vez más familias, el cierre o vaciamiento de políticas de asistencia a los más vulnerados!

Por eso ¡LE DECIMOS NO a la destrucción de la salud pública! Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas:

VACIAR ES CERRAR Basta de despidos, ¡Reincorporación YA!

¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! Denunciamos el desfinanciamiento de todos los niveles educativos mediante la pauperización de los salarios docentes y la falta de otorgamiento y/o ejecución de los subsidios públicos para el funcionamiento, infraestructura y producción de conocimiento de las instituciones educativas. Apoyamos las luchas del movimiento estudiantil y de los trabajadores docentes y no docentes de los tres niveles educativos. Gritamos una vez más: LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Denunciamos el vaciamiento y cierre de muchas políticas públicas solidarias y de asistencia en distintas áreas:

¡No a la entrega de los bienes comunes! Defendamos la tierra y el agua contra el extractivismo, el RIGI y la política que incendia o inunda nuestros territorios y persigue a nuestras comunidades.

Defendemos el derecho de asilo y refugio, contra todas las formas de persecución.

Exigimos justicia por las niñas Villalba asesinadas por el Ejército de Paraguay. ¡Aparición con vida de Lichita!

Defendemos las políticas de niñez y juventud que garanticen y amplíen los derechos de todos nuestros niños y niñas a la ciencia, la educación, la salud y la vivienda. Por la efectiva aplicación de las leyes de protección a las infancias, por niñeces y adolescencias libres de toda violencia.

¡Rechazamos la baja de edad de punibilidad y los proyectos de ley que criminalizan a los adolescentes!

Por Jubilaciones dignas. Aumento de la jubilación ya. Basta de represión a los jubilados. No a la eliminación de la jubilación por moratoria.

FUERA EL FMI. La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación!

Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación del decreto 70/23, la Ley bases y las Facultades delegadas en cumplimiento de la Constitución Nacional.

PARO GENERAL Y PLAN DE LUCHA YA DE TODAS LAS CENTRALES SINDICALES. ¡Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales!

Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas y los nietos y las nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: LA MEMORIA ES NUESTRA HERRAMIENTA

Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel!

¡Denunciamos el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Banco de Datos Genéticos y los sitios de memoria!

¡Exigimos la preservación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y el cuidado de las pruebas materiales de la represión!

Para les ex preses polítiques, exiliades, hijes y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social ¡Que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes!

Por la continuidad de los juicios a los genocidas.

Abajo la legislación represiva: ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad. Derogación de la reforma inconstitucional del código penal: las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.

Basta de discursos de odio y misóginos de los Trump y los Milei.

Por una Palestina libre. Repudiamos el genocidio en Gaza

Los movimientos feministas, transfeministas y LGBT+ conquistamos nuestros derechos en las calles y en las calles los vamos a defender.

En defensa del aborto libre. legal, seguro y gratuito, Del cupo laboral travesti trans, de la ESI y de la Leyes que garantizan el derecho a la identidad de género.

Contra el racismo, la xenofobia y la política fascistizante del gobierno. Basta de atacar y perseguir a lxs migrantes, jóvenes y pueblos originarios.

¡BASTA MILEI! ¡FUERA BULLRICH! ¡¡¡Nunca más es nunca más!!! ¡NUNCA MÁS EL SILENCIO! ¡30.000 detenidos desaparecidos, presente! ¡30.000 detenidos desaparecidos, presente! ¡30.000 detenidos desaparecidos, presente! ¡Ahora, y siempre! ¡Ahora, y siempre! ¡Ahora, y siempre!