Guillermo Francos buscó bajarle el tono a la discusión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel: "Tenemos un año electoral por delante"

En detalle, Villarruel publicó un posteo en X por unos minutos en donde aseguraba que "Lo que está ocurriendo (con Gallo) es una consecuencia tristemente obvia . Pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones o acciones que se deberían tomar". Tras esto, Bullrich disparó contra la vicepresidenta y respondió que " Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes" , mensaje que inauguró un nuevo capítulo en la interna a cielo abierto del oficialismo.

"Me manejo con los temas de Gabinete, con las cosas que me parecen trascendentes e importantes", explicó el funcionario y, en la búsqueda de pasar rápidamente de página agregó: "Como no es bueno para el Gobierno, me parece que es un tema que hay que dejarlo de lado, no me parece que sea importante discutirlo“.