Hace 18 meses que no se nombran jueces y fiscales en la Argentina

Es un lapso inédito. Abril de 2023 fue la última vez que el Senado aprobó pliegos para cubrir vacantes de juzgados . En el medio, se aceptaron alrededor de 160 renuncias de magistrados que se acogieron a la jubilación o dejaron sus cargos, lo que acrecentó el problema sistémico que afecta al Poder Judicial. El presidente Javier Milei no nombró a ningún juez desde que asumió, lo que lo convierte en otro récord para el primer año de gestión de un mandatario. Ya acumula 184 ternas para definir , y hace un mes había anunciado que se enviarían pliegos al Senado –probablemente en tandas de 70 primero- pero nada de eso ocurrió.

Desde que asumió Javier Milei, no hubo nombramiento de jueces

Desautorizado en una gestión diluida, tampoco se consideraron ciertos vetos que había hecho llegar a algunos participantes de concursos por su desempeño en causas anteriores, donde el estudio de su familia había sido parte litigante perjudicada. Hoy, los actores del sistema saben que el vórtice de poder está en el despacho del principal asesor presidencial y que, si desde allí no surge una definición, no la habrá. Es lo que vino ocurriendo estos meses, donde todas las semanas pareciera que se iba a realizar un envío de los mensajes para que el Senado apruebe pliegos, pero no sucedió.