Además de requerir la salida del canciller, instan a una estrategia multipartidaria para el pedido de soberanía sobre las Malvinas.

Después de un comunicado de diplomáticos que cruzó al canciller por desconocer los resultados electorales en Brasil , un grupo de diputados opositores (algunos exministros) solicitó la remoción de Pablo Quirno y un reencause de la estrategia por el pedido de soberanía argentina en Malvinas, luego del fallo adverso del Tribunal del Mar . En un comunicado, el Gobierno consideró positivo el litigio porque se reconoció que existe una disputa en el territorio, situación que había sido reconocida desde 1965.

El primero en solicitar la renuncia del canciller fue el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez : "La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático". " Milei tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales" , sostuvo en sus redes sociales y consideró que la postura posterior del Gobierno tiene semejanzas con la frase "'Estamos ganando' de Galtieri".

La postura del diputado fue correspondida por su par y excanciller , Jorge Taiana . " Si el Canciller Quirno tuviera un mínimo de dignidad, debería presentar su renuncia hoy mismo . Su actuación irresponsable le provocó a la Argentina una derrota diplomática severa", señaló entrevistado en Radio 10.

También miembro de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Nicolás Trotta coincidió con el pedido de renuncia del canciller. "El Gobierno debe convocar a todas las fuerzas políticas para construir una estrategia nacional en defensa de Malvinas y solicitar una reunión urgente del Mercosur para impedir que los puertos de la región sean puestos al servicio del saqueo británico de nuestros recursos naturales", propuso en redes sociales el exministro de Educación.

Luego de que sea rechazado el pedido de Miguel Pichetto para interpelar a Pablo Quirno en la Cámara de Diputados , el centro de excombatientes CECIM La Plata exigió la "inmediata interpelación del canciller" por el "grave revés diplomático y jurídico sufrido por nuestro país" tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En su petición, que incluye interpelar a Diego Santilli, se considera que existió "improvisación, errores en la estrategia jurídica y falta de una política exterior firme y coherente en defensa de la integridad territorial y el fortalecimiento de la diplomacia política regional".

Le piden a Pablo Quirno que se disculpe con Brasil

Un grupo de diplomáticos le solicitó al canciller que "presente sus disculpas al pueblo y al gobierno de la República Federativa del Brasil" y que "inicie de inmediato las gestiones para restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores".

"Los gobiernos de todos los signos políticos, con presidentes que no se parecían entre sí ni a sus pares brasileños, nunca confundieron sus simpatías con el interés de la región. La relación bilateral es un patrimonio que no admite ligerezas", plantearon en el comunicado, en donde detectaron una oportunidad: "Que la presidencia argentina del Mercosur sirva para reabrir el diálogo político con Brasil al más alto nivel".

El documento lleva la firma de pasados cancilleres argentinos (como Rafael Bielsa y Santiago Cafiero), una decena de exembajadores, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores. En el mismo admiten que "no pensamos igual" pero que los "reúne una certeza: la relación con Brasil no le pertenece a ningún gobierno. Es una política de Estado y sus palabras la han dañado". Actualmente, el vínculo diplomático entre ambos países se sostiene por encargados de negocios.

En ese marco, establecieron como horizonte el 2028: "Al cumplirse doscientos años de la paz que puso fin a la guerra entre nuestros países, podamos presentar una agenda común para las próximas décadas en energía, alimentos, minerales críticos, ciencia e infraestructura de frontera, respaldada por ambos congresos, de modo que trascienda los gobiernos y se convierta en una verdadera política de Estado".