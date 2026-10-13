Escala la tensión por Malvinas: Reino Unido pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención de Argentina

Se trata de un pedido de garantías urgentes por parte de las autoridades británicas. Entre los argumentos esbozados, indicaron que las denuncias presentadas por la Argentina responden a "razones políticas".

En un nuevo capítulo dentro de la tensión por las Islas Malvinas, Reino Unido le pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención hacia personas vinculadas a Sea Lyon.

En un nuevo capítulo dentro de la tensión por las Islas Malvinas , Reino Unido le pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por la Argentina hacia personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion . Entre los argumentos esbozados, indicaron que las denuncias presentadas responden a "razones políticas".

La gestión británica envió una carta a la sede de Interpol argumentando que las solicitudes de "notificación roja" presentadas por la Argentina "deben considerarse motivadas por razones políticas", según citó el medio The Guardian y agregó que desde Reino Unido temen que se trate "de un intento de intimidar a personas y empresas para que no operen en las Malvinas".

El proyecto petrolero de Sea Lion, situado en la cuenca norte de las Malvinas (en el Atlántico Sur), tiene el potencial de "triplicar el PIB del archipiélago, pero el presidente argentino, Javier Milei, ha prometido bloquearlo", agregó el medio.

" La estrategia de Argentina incluye intentos de criminalizar a los participantes en el proyecto Sea Lion y disuadir a otros inversores. Al parecer, en su carta, el gobierno británico ha instado a Interpol a actuar con cautela ante las solicitudes de detención argentinas", detallaron.

Por otro lado, Interpol le respondió al gobierno británico afirmando que "respetaría el artículo 3 de sus estatutos, el cual prohíbe al organismo llevar a cabo intervenciones o actividades de carácter político".

Sea Lion tiene el potencial de "triplicar el PIB del archipiélago, pero el presidente argentino, Javier Milei, ha prometido bloquearlo", sostuvo un medio británico.

Esta nueva etapa de las tensiones por las islas también suscitó una comparación con la Guerra de Malvinas, ya que el medio aseguró: "La intensidad de la amenaza argentina respecto (...) ha alcanzado un nivel que, según funcionarios del Reino Unido, no se veía desde la guerra de hace 44 años, desencadenada por la invasión ordenada por el dictador argentino, el general Leopoldo Galtieri".

Malvinas: Rockhopper compró parte de una empresa para avanzar con Sea Lion y desafía las sanciones de Argentina

Pese a las sanciones de la Argentina, la británica Rockhopper anunció la compra de una participación del 35% en una plataforma flotante en el marco del proyecto Sea Lion que comparte con la israelí Navitas, con la que apunta a extraer crudo en aguas de las Islas Malvinas.

La compañía anunció la firma de un acuerdo para la adquisición por u$s44 millones de SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65%, apuesta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las islas, archipiélago del Atlántico sur, eje de fuertes disputas de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.