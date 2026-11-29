La Libertad Avanza negocia con los bloques aliados para garantizar el quórum en Diputados este miércoles. El proyecto endurece las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina y amplía las facultades del Poder Ejecutivo ante amenazas externas.

Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET)

La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques aliados para poder debatir este miércoles, en la primera sesión del período de sesiones extraordinarias, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tiene como eje central aumentar las penas para las empresas que operan en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

La bancada oficialista tratará de cerrar acuerdos con la UCR, el PRO, Argentina Federal y Provincias Unidas para enhebrar un consenso que le permita sancionar esa iniciativa, cuya aprobación reclamó el presidente Javier Milei.

Sucede que el miércoles se realizará la sesión preparatoria para ratificar a Martín Menem como presidente del cuerpo legislativo hasta el 9 de diciembre de 2027, ocasión en la que también se reelegirá como vicepresidenta primera a la peronista Cecilia Moreau y se elegirá al libertario mendocino Luis Petri como vicepresidente segundo.

El oficialismo quiere apurar la sanción de la ley luego del fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) , que rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender de inmediato la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

Las negociaciones que encararán el presidente Martín Menem y el jefe del bloque Gabriel Bornoroni buscan garantizar los 129 para abrir la sesión y que otros temas que cruzan la agenda no impidan abrir el recinto, como sucedió el 18 de noviembre, cuando Provincias Unidas no dio quórum en represalia porque no avanzó la discusión sobre biocombustibles.

En ese contexto, las conversaciones se desarrollarán entre mañana y el martes para tener claro cómo se cumplirá la agenda parlamentaria diseñada por el Gobierno, que tiene en Diputados como temas centrales las PASO y Malvinas.

Poroteo

La Libertad Avanza tiene 94 diputados y necesita 35 legisladores para poder abrir el recinto de sesiones. El oficialismo tiene asegurado el respaldo de sus principales aliados: la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz, que suman 22 legisladores; 2 de Producción y Trabajo, y los monobloques de Cambia Tucumán y La Neuquinidad, con lo cual suma 24 diputados.

El oficialismo espera que un sector de Argentina Federal e Independencia vuelvan a dar quórum, como lo hicieron el 18 de noviembre, con lo cual podrían sumar entre 8 y 10 votos.

También confía en que en esta ocasión se sentarán unos 6 diputados que integran Provincias Unidas, entre los que figuran Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, la exlibertaria Lourdes Arrieta y la cordobesa Alejandra Torres.

En cambio, no darán quórum el peronismo y la izquierda, que apuntarán sus críticas al canciller Pablo Quirno.

Aspectos de la ley Malvinas

El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económico) por la explotación sin autorización de la Argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).

Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una «amenaza externa» vagamente definida.

También crea el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, que será presidido por el presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación, como miembros no permanentes, del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.

El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económico) por la explotación sin autorización de la Argentina Diputados

Entre sus funciones se encuentran la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como, por ejemplo, restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

El protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, así como la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en «operaciones no convencionales», son algunos de los puntos más controvertidos que se mantienen en pie en la reforma.

Este elemento es uno de los que más críticas suscita, debido a que desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, lo que permitiría que estas últimas se desempeñaran en seguridad interior.

Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.

Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.

Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".

Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica, y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.

Agencia NA.-