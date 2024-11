Insólito pedido de defensa de Brenda Uliarte para que Cristina vuelva a declarar con objetivo de acreditar si es mujer

En duros términos el Tribunal rechazó un pedido del abogado de Brenda Uliarte quien, con un insólito argumento, quería que Cristina Kirchner volviera a declarar en el juicio que investiga el atentado contra su vida. El abogado Alejandro Cipolla buscaba dar por tierra con la ampliación de la acusación por violencia de género en la modalidad de violencia política a la que ya hizo lugar el Tribunal. Con ese objetivo pidió que se vuelva a llamar a declarar a la víctima porque ella había dicho en su oportunidad que no es feminista.

En una confusa interpretación de las cuestiones de género, Cipolla intentó argumentar que Cristina fue la impulsora de las cuestiones de género y que "no se puede encasillar al hombre y a la mujer por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que auto percibir. Y agregó que “incluso en declaraciones la misma (por Cristina) ha manifestado no ser feminista y demás cuestiones por lo que entiendo que sería esencial para determinar en primer lugar si se considera o no mujer".