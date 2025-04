Cristina Kirchner criticó a Javier Milei y acusó devaluación: "Acá las únicas bandas que hay son las de los 'Caputo Boys'"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cfkargentina/status/1911048362553393311?s=46&partner=&hide_thread=false Che Milei… ¡AL FINAL, LO MISMO DE SIEMPRE!



EL FONDO TE OBLIGÓ y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que “el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400”…. Daaaaaaale.



ACÁ LAS ÚNICAS BANDAS QUE HAY SON LAS DE LOS “CAPUTO BOYS” que, en apenas 7 años,… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 12, 2025

También le señaló que el mismo día que se anunció la devaluación "se te disparó la inflación al 3,7%... ¿3,7%? Andá!!! Vos sabés que en la calle se siente otra cosa. Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias".

"¿Me querés decir de qué te sirvió la motosierra hermano? Porque está claro que tu plan -si es que tenías uno- falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos, que eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al Fondo", sumo Cristina.



Sobre "a quienes le va a pegar su fracaso", Cristina le dijo a Milei que "es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega": "Tiempos duros para los que trabajan, producen, los que no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación".

"Tiempos difíciles que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser Presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano", concluyó la exdirigente nacional en su apartado sobre el cepo y el FMI.

"Esta vez sí es diferente": las 10 frases más contundentes del discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei dio un discurso durante la noche del viernes luego de anunciarse la cifra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus palabras se hicieron eco en la sociedad argentina y algunas frases destacaron por sobre otras.

Entre las frases destacadas, afirmó: "Nos hubiera encantado eliminar el cepo cambiario más rápido, pero siempre le dijimos que preferíamos eliminarlo bien y definitivamente, por sobre eliminarlo rápido (...) jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario a la vez".