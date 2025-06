Javier Milei, sobre la condena contra Cristina Kirchner: "El que las hace las paga"

El mandatario habló con LN+ sobre el fallo contra la titular del PJ y tras ser consultado sobre un eventual indulto sostuvo: “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente . Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante” .

En ese sentido, explicó: “Significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia , en caso de que esté en desacuerdo. Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy ”.

A su vez, respondió a la crítica que le hizo la titular del PJ, quien ayer advirtió que el modelo "se cae": "Ella es parte de uno de los peores gobiernos de la historia. Argentina podría haber hecho una revolución durante su segundo mandato y no lo hizo. Tengo dudas de sus conocimientos sobre derecho y en términos de economía es profundamente ignorante", arremetió Milei.

Esta semana, comenzó a correr la pena a seis años de prisión para Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra, que también implica inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este martes, la Justicia estableció los criterios para otorgarle la prisión domiciliaria y qué podrá hacer en su casa en el barrio de Constitución. En la última resolución publicada, que responde a un pedido de la defensa de la expresidenta, el Tribunal Oral Federal 2 aclaró que podrá salir al balcón de su domicilio, aunque sin mantener contacto con la vía pública ni realizar manifestaciones hacia el exterior, al mismo tiempo que se restringieron las visitas y la utilización de medios de comunicación.

Sobre la movilización masiva que se llevó a cabo este miércoles en la Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner, analizó: "La marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como se retira un jugador de fútbol. Fueron a despedirla".

Además, apuntó contra los manifestantes por no condenar el accionar de la expresidenta: "La gente no cuestionaba que robaran, porque repartían el botín con ellos. La gente dice 'yo estaba mejor', pero te spoileo la respuesta: te comiste el capital. Se fueron de joda por todos lados mientras pagaba el vecino: le robaban a unos para darle a otros". En ese sentido, agregó: "Descapitalizaron la economía, se jactaban del consumo y eso implica que no hay ahorro y si no ahorrás, no invertís", concluyó al respecto.

Economía: Javier Milei aseguró que el plan "está funcionando" y negó que el dólar esté atrasado

En cuanto al rumbo de la gestión en materia, sostuvo: "Está funcionando el plan, pero hay que entender que veníamos de un desastre. Los atajos no te llevan a ningún lado. Este Gobierno toma decisiones", destacó.

A su vez, reconoció que las reformas que impuso su administración dejan ganadores y perdedores: "El modelo genera muchos cambios estructurales: hay sectores a los que les va a ir mejor y a los que les va a ir peor. Los que quedaron relegados en el cambio de estructura, los que viven de los demás, y bueno... Es parte de la vida. Explicame por qué yo tengo que cobrar impuestos para subvencionar a alguien que hace mal su trabajo. Acá se compite: al que hace las cosas bien, le va bien; el que las hace mal, quiebra", sentenció.

Tras ser consultado sobre si el dólar estaba intervenido, respondió, tajante: "El tipo de cambio es libre", dijo dejando en claro que el precio es el que define el mercado en el esquema de flotación.

"Los únicos que acertamos con la economía somos nosotros", remarcó, apuntando contra los gobiernos anteriores al considerar que ninguno logró mejorar la situación del país.

Respecto al consumo, explicó que aún no hay datos certeros aunque consideró que "cambió la metodología de consumo" y señaló que "hoy la gente se la pasa comprando por Mercado Libre".

Javier Milei arremetió contra el Congreso por la reforma jubilatoria

Por otro lado, el Presidente habló de la reforma jubilatoria que fue aprobada por la Cámara de Diputados, que aún debe pasar por el Senado, y arremetió contra los legisladores por avanzar con la iniciativa opositora: "Demagógicamente el Congreso decidió reventar dos puntos del PBI. Nos quieren arruinar. Agarran una causa noble como la de los jubilados para romper al Gobierno".

En esa línea, criticó la gestión de Cristina Kirchner al denunciar que "dieron jubilaciones sin aportes y rompieron el sistema" y dejó en claro que con las medidas que está llevando a cabo están "tratando de tener soluciones serias que arreglen los problemas. No hay soluciones mágicas, vienen rompiendo la economía hace 100 años".

"La recaudación del sistema previsional solo financia una parte de las jubilaciones, el resto sale de otros impuestos", explicó.