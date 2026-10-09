Fiebre de viajes: Javier Milei suma su escala número 19 en EEUU como invitado de honor de la derecha hispana

El mandatario disertará en el Andrew Mellon Auditorium en un evento organizado por Latino Wall Street. Sin bilaterales oficiales en agenda, la Casa Rosada vuelve a priorizar las actividades con empresarios y referentes políticos en suelo estadounidense.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a EEUU para participar de una gala en Washington y mantener actividades con empresarios y referentes políticos. Será su viaje número 20 al país norteamericano desde que fue electo y el 19 desde que asumió la Presidencia , en una nueva escala de una agenda internacional que volvió a ocupar un lugar central en la actividad del mandatario.

Milei tiene previsto partir de Buenos Aires el martes 13 de octubre y llegar a Washington al día siguiente. El motivo principal de la visita será su participación en la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario , donde fue anunciado como invitado de honor y tiene previsto brindar un discurso. El encuentro se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium, en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

La visita se producirá a pocas semanas de su paso por Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo contactos con funcionarios de la administración de Donald Trump. En esta oportunidad, no está prevista por el momento una reunión bilateral con el presidente estadounidense, aunque el viaje volverá a mostrar el alineamiento político de la Casa Rosada con el gobierno republicano.

La agenda en Washington continuará el jueves 15 con un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde se espera que Milei tome la palabra. Por la tarde, el Presidente participará de una actividad vinculada con el combate contra el antisemitismo en la sede de la Embajada argentina, convocada por el embajador Alejandro Oxenford.

El gran @JMilei estará en unos días en Washington DC con grandes invitados como @antoninidejimen con motivo de la celebración del mes de herencia hispana. Allí estaremos acompañando pic.twitter.com/EglO6XegJT

En esa actividad también está prevista la participación de Marcelo Mindlin , titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y de Yehuda Kaploun, representante de la administración Trump en esa materia. La delegación presidencial será acotada y, según la información difundida sobre el viaje, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno.

La visita se realizará en la antesala de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. El Gobierno argentino sigue de cerca el escenario político norteamericano y mantiene una estrecha relación con Trump, en un contexto en el que la administración libertaria busca profundizar los vínculos bilaterales en materia financiera y política. Mientras tanto, el Gobierno negocia una posible visita del vicepresidente James David Vance para noviembre, con el objetivo de concretar un encuentro bilateral.

Javier Milei y la opacidad en el costo de los viajes al exterior

El nuevo viaje también vuelve a poner en discusión la frecuencia de los desplazamientos internacionales del Presidente y la información disponible sobre sus costos. Según datos obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública presentados por el diputado Nicolás Trotta, se detectaron inconsistencias en el control de los gastos de los viajes internacionales. A pesar de que la Ley N° 27.275 ampara estas solicitudes, dependencias oficiales como la Casa Militar y la Dirección de la Flota Aérea Presidencial se negaron a entregar detalles clave —como las nóminas completas de las comitivas o datos de seguridad— bajo el argumento de proteger los movimiento del mandatario.

El relevamiento preliminar de estas comitivas arroja un gasto estimado de 1.600 millones de pesos en combustible y viáticos, sumado a otros 2,9 millones de dólares destinados a alojamiento y vuelos privados. Dentro del informe, los montos presentados generaron sospechas debido a la falta de precisión de las respuestas gubernamentales.

Detalle de la respuesta al pedido de acceso de información presentado por el diputado Nicolás Trotta.

El itinerario internacional de la próxima gira de Milei no terminará en Washington. El mandatario tiene previsto viajar a España el 19 de octubre y participar el día 21 de una serie de actividades en Madrid, entre ellas una conferencia del economista Jesús Huerta de Soto. La visita se conoció después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales.

La agenda europea se inscribe en la relación que Milei mantiene con Vox y otros sectores de la derecha española. El viaje se concretará en medio de la campaña electoral y de las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Sánchez, con el acceso a la vivienda entre los principales temas del debate público.

A su regreso, además, el Presidente tiene previsto viajar a Catamarca para visitar proyectos mineros inscriptos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La recorrida formará parte de una gira nacional por distintas provincias y tendrá como uno de sus ejes el desarrollo de inversiones productivas, en particular en los sectores del litio y el cobre.

Estados Unidos lidera el ranking de destinos de Milei

Generado por IA

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de viajes internacionales de Javier Milei desde que fue electo presidente en noviembre de 2023. El mandatario visitó en reiteradas oportunidades distintas ciudades norteamericanas, entre ellas Washington, Nueva York, Miami, Palm Beach y Los Ángeles. Detrás aparece España, con cinco visitas registradas, mientras que Italia, Suiza, Brasil y Paraguay comparten el tercer puesto, con cuatro desplazamientos cada uno.

La frecuencia de los viajes refleja el lugar que ocupa Estados Unidos en la agenda exterior de la Casa Rosada, tanto por el vínculo político con Donald Trump como por las actividades con empresarios e inversores. España e Italia también figuran entre los destinos recurrentes del Presidente, en una agenda que combina foros económicos, encuentros con dirigentes internacionales y participación en cumbres. En paralelo, Paraguay y Brasil concentran parte de los desplazamientos vinculados con la agenda regional y el Mercosur.