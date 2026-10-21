Con un tema de Lali Espósito, Pedro Sánchez respondió a los ataques de Javier Milei: "Temazo argentino"

El mandatario español compartió en X una imagen de su celular mientras escuchaba “Fanático”, luego de que el líder argentino lo calificara como un “impresentable dictador” durante un encuentro en Madrid.

Lali, en la respuesta de Pedro Sánchez a las críticas de Javier Milei.

Pedro Sánchez, respondió con ironía a las críticas de Javier Milei y compartió en sus redes sociales una canción de Lali Espósito . El gesto ocurrió después de que el mandatario argentino lo calificara como un “impresentable dictador” durante una exposición en Madrid.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! ”, escribió Sánchez en su cuenta de X junto a una imagen de su celular. En la captura se veía que estaba escuchando “Fanático” , el tema de la cantante argentina que se convirtió en una referencia de su enfrentamiento público con Milei.

La publicación con la canción de Lali no fue la única reacción del jefe del Gobierno español. Horas antes, había difundido un video en el que reivindicó su pertenencia a la izquierda y respondió a quienes utilizan el término “zurdo” como una descalificación política.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo” , afirmó. En el mismo mensaje, defendió las políticas de aumento del salario mínimo, las medidas para que padres y madres puedan pasar más tiempo con sus hijos, el derecho al aborto y la búsqueda de la paz.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez” , sostuvo.

La visita de Milei a España

Las declaraciones del Presidente argentino se produjeron durante su participación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro en el que habló ante empresarios y economistas en España. Allí agradeció al país europeo por haber recibido a argentinos que emigraron durante distintas crisis económicas, pero vinculó esa situación con las políticas del socialismo.

Además, Milei llamó a “sacar a los socialistas a patadas” y cuestionó la política migratoria del Gobierno español. En particular, acusó a Sánchez de promover la llegada de inmigrantes a Ceuta con fines electorales.

Javier Milei habló ante empresarios y economistas durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en España, donde lanzó críticas contra Pedro Sánchez. Presidencia

El viaje del Presidente argentino se desarrolla en un escenario de tensión política y a pocas semanas de las elecciones anticipadas en España. Durante su estadía en Madrid, Milei tiene previsto reunirse con referentes de la derecha española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y representantes de Vox.

La visita volvió a exponer las diferencias entre ambos gobiernos, que mantienen una relación distante. Sánchez recurrió a una canción de Lali para responder a las descalificaciones de Milei sin realizar una réplica directa en un discurso.