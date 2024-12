Javier Milei activa operativo dispersión y avanza sobre el PRO de Mauricio Macri

El presidente del PRO , Mauricio Macri , supo ganarse en el ámbito político el apodo "the killer" por su habilidad para destruir rivales y correr de escena a quienes quisieron ocupar su lugar. No obstante, el exmandatario pasó a una fase defensiva: busca retener alfiles propios en medio del despliegue territorial de La Libertad Avanza. Parecen quedarle pocas cartas bajo la manga y en su espacio lo saben.

“Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, que está conducido por Cristian Ritondo, quién hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por habernos ayudado y colaborar”, puntualizó desde Tucumán en alusión a la causa que lo investiga por cinco propiedades en Estados Unidos que no fueron declaradas.

La Libertad Avanza y el operativo dispersión

La mención al jefe de bloque PRO tiene como trasfondo el pase a las filas oficiales de un macrista. Al comienzo de esta semana, el Gobierno anunció que Diego Kravetz será el nuevo subsecretario de Inteligencia del Estado y dejará la cartera de Seguridad porteña. Estará por debajo de Sergio Neiffert, titular de la SIDE.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1869175149423136898?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1869175149423136898%7Ctwgr%5Eb95dc2e831e2d9e9fe0c129b39335edbdd7c5ef6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fdiego-kravetz-sera-el-nuevo-subsecretario-inteligencia-del-estado-n6094242&partner=&hide_thread=false Diego Kravetz será el Subsecretario de Inteligencia del Estado, el número 2 de Sergio Neiffert. Estará a cargo de coordinar las operaciones de las cuatro agencias de inteligencia, reporta directo al Secretario de Inteligencia del Estado.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) December 18, 2024

La SIDE depende directamente de Javier Milei. El manejo de la gestión del organismo está a cargo de dos de las personas de mayor poder del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Fuentes de diálogo directo con el primer mandatario reconocieron entre risas a este medio que Kravetz "fue robado" a Jorge Macri, quien se enteró por las redes de la deserción de su secretario de Seguridad mientras todavía masticaba la bronca por la decisión del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de votar en contra del Presupuesto porteño.

Los problemas no solo florecen en la Ciudad de Buenos Aires. Como contó este medio, una rebelión contra el presidente del PRO se dio esta semana en Córdoba, en donde Macri explora un acuerdo con Rodrigo De Loredo y, a tal fin, ordenó la intervención de la filial cordobesa de su partido. Precisamente a esa provincia viajará Milei este viernes, aunque se desconoce por el momento si mantendrá reuniones.

Pese a que el Ejecutivo elige no confrontar-al menos públicamente- con su otrora aliado Mauricio Macri, lo cierto es que la relación pasa por su peor momento. El expresidente lo resumió la semana pasada al reaparecer en un evento de la Fundación Pensar: "Que alguien me diga si en la historia argentina ha habido un partido de la oposición que haya hecho tanto por el oficialismo como hizo Pro este año. Si no hubiésemos acompañado, hoy el riesgo país estaría por encima de los dos mil puntos”.

JAVIER MILEI JORGE MACRI.jpeg Javier Milei junto a Jorge Macri. Presidencia

Si bien en Casa Rosada aseguran que no quieren cerrar las puertas a un acuerdo, en el entorno de Macri señalan que el Gobierno "nunca estuvo dispuesto a sentarse en una mesa de negociación política". Con un 2024 casi cerrado, el único canal de diálogo abierto hoy entre ambos frentes lo conforman Ritondo y Santiago Caputo, mientras que Milei y Macri hace rato suspendieron sus cenas de milanesas en Olivos.

Así las cosas, en el macrismo apuestan a un 2025 prácticamente solos en todos los distritos. "Yo creo que Macri cada vez tiene más ganas de ir solo, pero cada vez tiene menos chances y menos gente", resumió un macrista convertido a libertario sobre la situación del expresidente.

Lanzado ya el operativo dispersión del PRO de cara al año legislativo, cada día se suman nuevas postales que confirman que La Libertad Avanza está de cacería. En esa línea se inscribe la imagen que compartió ayer la diputada Sabrina Ajmechet, quien compartió una selfie con Milei desde Tucumán. También se suma a la lista la visita de Diego Santilli a Casa Rosada la primera semana de diciembre, aunque en aquella ocasión no hubo foto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ajmechet/status/1869916302833250412?s=48&t=7305NE99vaLClizKga_xfg&partner=&hide_thread=false El día que se anuncia que la pobreza y la indigencia están bajando en la Argentina, con el presidente @JMilei en la previa de la cena anual de @fedyliber pic.twitter.com/EulqG9LH2G — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 20, 2024

Acorralado, Mauricio Macri deberá redefinir su estrategia este verano y decidir si se corta solo o se sienta una vez más con Javier Milei y acepta sus condiciones para una posible coalición.